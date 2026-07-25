Как кофе спасает от инсульта и диабета 25.07.2026, 9:36

Врачи назвали полезную дозу любимого напитка.

Американское общество кардиологов проанализировало новейшие медицинские исследования по влиянию регулярного потребления кофеина на общее состояние сердечно-сосудистой системы. Эксперты пришли к выводу, что кофе не представляет угрозы для здоровых людей, а наоборот способствует профилактике многих опасных болезней.

Об этом пишет Egészség Kalauz.

Безопасная доза и скрытые угрозы

По данным кардиологов, безопасным пределом для большинства взрослых является четыреста миллиграммов кофеина в день, равный трем или пяти чашкам традиционного черного кофе.

«Согласно текущим доказательствам, такое количество абсолютно не повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний у большинства людей», — подчеркнул профессор Калифорнийского университета Грегори Маркус.

Однако врачи строго предупреждают, что добавление к напитку большого количества сахара, сладких сиропов или жирных сливок полностью нивелирует всю его медицинскую пользу. Такие высококалорийные добавки превращают безопасный кофе в настоящую бомбу из насыщенных жиров, которая вредит организму.

Защита от давления и диабета

Многие люди отказываются от утреннего эспрессо из-за страха перед высоким давлением, но долгосрочные исследования доказывают, что регулярное потребление не провоцирует развитие гипертонии. В напитке содержится хлорогеновая кислота и другие биоактивные соединения, которые, наоборот, помогают поддерживать эластичность кровеносных сосудов.

Кроме того, ученые выявили четкую закономерность между привычкой кофе и снижением риска развития диабета второго типа. У людей, ежедневно выпивающих от трех чашек черного кофе, эта вероятность снижается почти на тридцать процентов по сравнению с теми, кто вообще не употребляет кофеин.

Генетика и правила предосторожности

Метаанализ более тридцати научных работ также подтвердил, что умеренный кофей уменьшает риск ишемической болезни сердца на десять процентов, а риск инсульта — на двадцать. Однако специалисты отмечают, что влияние кофеина на организм остается глубоко индивидуальным и зависит от генетических особенностей человека.

За расщепление этого вещества отвечает специальный фермент печени, поэтому у одних людей кофе быстро выводится, а у других вызывает длительную бессонницу или тревожность. Именно из-за этих индивидуальных реакций медики советуют всегда прислушиваться к собственным ощущениям, а не слепо придерживаться общих рекомендаций.

Также специалисты обращают внимание на способ приготовления напитка, рекомендуя людям с высоким уровнем холестерина выбирать именно фильтрованный кофе. Бумажный фильтр эффективно задерживает природные вредные масла, которые могут дополнительно повышать уровень плохого холестерина в крови.

В то же время, кардиологи призывают к максимальной осторожности беременных женщин и пациентов с сердечными аритмиями. Этим категориям людей, а также принимающим антидепрессанты или специфические антибиотики необходимо обязательно согласовывать свою ежедневную норму кофе с врачом.

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