«Не хочется выглядеть женщиной, которая носит вещи 20-летней давности» 10 25.07.2026, 9:59

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Фото: people.onliner.by

Белоруска на руководящей должности поделилась секретами своего гардероба.

Шкаф помнит все: вещи на случай «когда точно похудею», «это классика, еще внучки будут носить» и «выбрасывать нельзя, пригодится для тематической вечеринки». В итоге проблема переходит в категорию вечной: шкаф забит, а идей, что надеть завтра утром, ровно ноль. Журналисты «Онлайнера» отправились в гости к Марине, которая потерялась среди вещей, купленных пять-десять лет назад.

«Покупать вещи не люблю, другое дело — продукты»

Марине 42 года, она работает руководителем редакторского отдела на сайте. И, как сама признается, испытывает трудности с тем, чтобы выбирать трендовые вещи.

Фото: people.onliner.by

— В подчинении все люди намного младше — зумеры, в окружении тоже. Младшему ребенку 3 с половиной года, часто общаюсь с другими мамами детей такого возраста, и абсолютное большинство из них тоже младше меня.

В гардеробе хотелось бы иметь вещи, которые не добавляют возраста и выглядят лаконично и добротно. Сейчас одежды у меня много, но бо́льшая часть куплена пять-десять лет назад.

Фото: people.onliner.by

Наша собеседница откровенно рассказывает, что терпеть не может шопинг: слишком утомляет процесс, особенно когда не знаешь, что именно нужно. Другое дело — продуктовые закупки — такое ей по душе.

— Часто получается так: много времени трачу на выбор, например, платья. А в итоге оно все равно мне не подходит: добавляет возраста, плохо сидит. И так как затраты на одежду не приоритет, очень хотелось бы добавить вещей, которые точно сделают образ современным — чтобы и во двор с ребенком сходить, и на работу.

Фото: people.onliner.by

При этом «облегчить» гардероб не помог даже переезд в новую квартиру — места для вещей все еще не хватает.

— Шкаф просто ломится. И иногда я бросаю себе вызов: неужели я не смогу найти в нем образ даже на корпоратив? Пока находила. Но другой вопрос — насколько все это актуально. Не хочется выглядеть женщиной, которая носит вещи двадцатилетней давности. Хочется, чтобы было видно, что я в тренде, как и мои зумеры, — смеется Марина.

Запрос сформулирован четко: убрать то, что уже не работает, отдать хорошие, но ненужные вещи и добавить несколько позиций, способных «осовременить» остальной гардероб.

Фото: people.onliner.by

До этого к стилистам наша героиня никогда не обращалась. Иногда составлять образы ей помогает старшая, 17-летняя дочка. Но стилистические советы она дает достаточно сурово — вполне могут прозвучать «стрем» и «кринж».

Поэтому сегодня на помощь позвали уже знакомого нам профессионального стилиста — Елену Лагун. Елена работает с системой типажей внешности по Двин Ларсон. Подробно о ней мы рассказывали в первом выпуске, сегодня сосредоточимся на самих вещах — тем более что их количество впечатляет. Но, по предварительной оценке предполагаем, что Марина относится к «классику» — типажу, в котором сбалансированы черты всех четырех основных направлений.

Фото: people.onliner.by

У Марины русый природный оттенок волос и голубовато-зеленые глаза. Лучше всего рядом с лицом работают холодные оттенки, особенно слегка приглушенные, как будто в чистый цвет добавили немного серого. Подходят голубой, бирюзовый, холодный красный, черный.

Яркий желтый тоже может выглядеть хорошо, особенно летом, на загорелой коже. Но с насыщенными цветами нужно быть осторожнее. Одно из таких праздничных платьев Марина надела всего раз и теперь продает.

— В нем я в любом помещении выгляжу ярким пятном.

Фото: people.onliner.by

Елена соглашается: разбеленные и приглушенные оттенки гармонируют с внешностью героини лучше. Это не значит, что весь гардероб придется перекрасить в серо-голубой. Цвет можно добавлять через сумки, обувь, очки и украшения.

Не менее важны линии. У Марины заостренный подбородок, достаточно четкая линия губ, выразительный нос, а разрез глаза напоминает каплю. Эту геометрию стилист предлагает повторять в аксессуарах и деталях одежды.

Фото: people.onliner.by

— Вам нужны более вытянутые формы. И размер не маленький: такие аксессуары свою функцию в образе не выполнят. А вот украшения среднего масштаба или достаточно крупные вам отлично подойдут.

К слову, аксессуары — отдельная боль Марины:

— Считаю, что если не знаешь, как их подбирать, то лучше ничего не покупать, иначе рискуешь выглядеть обвешанной безделушками, безвкусно.

Отсюда появляется еще одно правило: слишком мягкие и бесформенные вещи нужно поддерживать чем-то структурным. Это может быть жакет, жесткий ремень, гладкая кожаная обувь, геометричные серьги или даже собранные волосы.

«Одна из главных проблем этого гардероба — отсутствие сумок»

Еще до встречи Елена изучила фотографии героини. Теперь стилист осматривает разложенные вещи и подтверждает первое впечатление: недостатка в разнообразии здесь точно нет.

— У вас правда очень много всего. Есть рюши, яркие принты, фламинго… Вообще все. Но если говорить именно об актуальности, современных форм и деталей не хватает.

Фото: people.onliner.by

Главная задача — это не переодеть Марину в другого человека, а работать с уже существующим гардеробом и постепенно добавлять в образы более структурированные элементы.

Слишком романтичные вещи могут упрощать внешность героини, а малая длина — уводить образ в излишнюю «девичесть». При этом у Марины высокий рост, длинные ноги — значит, можно уверенно носить достаточно объемные вещи.

Первой под раздачу попадает комбинация сарафана с короткой джинсовкой. Вещи сами по себе неплохие, но верхний слой резко делит фигуру на части.

Фото: people.onliner.by

— Силуэт сразу режется. Хочется чего-то более цельного. Если брать джинсовку, то лучше подлиннее.

С длинным верхним слоем комплект действительно выглядит гармоничнее. Осталось добавить сумку — и тут выясняется одна из главных проблем гардероба.

Фото: people.onliner.by

Сумок у Марины практически нет. Главные аксессуары — вместительный рюкзак и чехол для ноутбука.

Основной кандидат в список покупок — большой черный шопер из кожи или экокожи. Не мягкая тканевая модель, которая складывается в пакет, а структурная, держащая форму. Внутри должны свободно помещаться ноутбук и другие вещи.

Скромничать с размером стилист не советует:

— Ваш рост и масштаб внешности позволяют взять действительно большую сумку. Вообще не бойтесь.

Черный цвет впишется в рабочие и повседневные комплекты. А в качестве второй сумки Елена предлагает выбрать красную — среднего размера, заметную, но достаточно практичную.

Фото: people.onliner.by

— Красная сумка завершит многие образы. Добавим ее и черный шопер — и будет вам счастье, — подбадривает Елена.

На этом шопинг-лист можно было бы закрывать, но до финала съемки в нем появится еще несколько пунктов.

«Точно никогда не надену широкие штаны, которые тащатся по земле»

Начинаем собирать образы. Для первого эксперимента Елена выбирает довольно расслабленную основу — брюки-джоггеры, добавляет жакет, кепку и очки.

— Если нам нужно условно «молодиться», давайте с этой истории и начнем.

Марина сомневается, можно ли отправиться так на работу. Но стилист предлагает хотя бы примерить: эксперимент на то и эксперимент.

Кепка сначала кажется слишком смелой. Затем появляются очки, кроссовки и сумка — и образ неожиданно складывается.

Фото: people.onliner.by

При этом жакет не дает комплекту окончательно превратиться в наряд для первой пары в университете. Он добавляет собранности и «статуса».

— Приближаемся по стилю к моим сотрудникам, — смеется Марина.

Вывод простой: для того чтобы произвести впечатление, необязательно полностью копировать гардероб молодых коллег. Иногда достаточно нескольких узнаваемых деталей: кепки, необычных очков, носков, актуальной обуви. А привычный жакет удержит образ в нужных рамках.

Второй образ еще более смелый: меняем кроссовки на каблуки, а большой тканевый шопер — на клатч.

Фото: people.onliner.by

У Марины почти все брюки укороченные. Елена советует не ограничиваться одной длиной: высокий рост позволяет носить и полноценные модели в пол. Правда, не те, которые собирают за хозяйкой всю пыль с асфальта, — этот «любимчик зумеров» остается для нашей героини непреложным табу.

— Широкие штаны, которые тащатся по земле, я точно никогда не надену.

Стилист не спорит: можно выбрать длину, при которой ткань лишь слегка касается обуви. Следующий образ как раз составляем с длинными брюками клеш.

Фото: people.onliner.by

В гардеробе Марины немало вещей в полоску, и они ей действительно идут. Пользуемся возможностью — все к тем же брюкам добавляем легкий топ. И да, две полоски в одном образе — это нормально. Как и сочетание золота и серебра.

Фото: people.onliner.by

Одним из самых неожиданных (но впоследствии любимых для героини) становится комплект с шортами. Марина привыкла воспринимать их как отдельную летнюю вещь, но Елена добавляет блузку, косуху, заметную обувь и белые носки.

Получается что-то между рок-фестивалем и продуманным городским образом.

— Ну все, здравствуйте, зумеры, — шутит стилист.

Фото: people.onliner.by

Самой Марине комбинация нравится. Косуха добавляет жесткости, которой так не хватало более мягким вещам, а шорты выглядят не по-детски именно благодаря объемному верху.

Стилист вообще предлагает не бояться смешивать вещи разных «характеров». Женственную блузку можно носить с грубой кожей, классический жакет — с кроссовками, нарядную юбку — с футболкой. Главное, чтобы хотя бы один элемент возвращал Марину к ее природной собранности.

К процессу создания образов подключается и сама героиня — просит примерить широкие шорты нашего стилиста: давно засматривалась на такую модель, но все не решалась купить. Несмотря на опасения, что длины будет недостаточно, лук снова складывается, а шопинг-лист пополняется.

Фото: people.onliner.by

Но не будем заигрываться в эстетику.

На очереди платье с совершенно другим настроением. Все по классике: надето один раз и забыто в шкафу. Добавляем акцентный аксессуар — обруч на голову, черные лодочки, строгий клатч, а главное — красную помаду. В этот раз фотосессия парная — вместе с Кейти. К слову, она внимательно вслушивается во все рекомендации стилиста на протяжении всего разбора. Если запустим аналогичную рубрику для собак, уже знаем, кто будет первой героиней.

Фото: people.onliner.by

Самый неожиданный прием съемки — использовать платье не как платье, а как второй слой.

Расстегиваем, надеваем сафари поверх брюк и футболки. Добавляем очки и мысленно — тот самый большой черный шопер. Вещь, которая сама по себе выглядела слишком расслабленно и несерьезно, внезапно превращается почти в удлиненный жакет.

Фото: people.onliner.by

— Здесь уже есть вайб руководителя, — отмечает Елена.

Марина рассматривает себя в зеркале и признается, что такого варианта не ожидала:

— Вроде бы современно. И вроде бы серьезно. А так можно было, да?

Это один из главных принципов всего разбора: часто проблема не в самой вещи, а в стилизации образа.

Следующая на очереди — сложная по крою блуза. Комбинируем ее с нейтральными брюками и отрываемся на ярких аксессуарах: зеленый, желтый и лимонный хорошо сочетаются между собой.

Фото: people.onliner.by

Учитывая, что яркие цвета у лица — это не лучший вариант для Марины, стилист предлагает использовать акцентные детали: обувь и сумки — и купить остроносые лодочки на невысоком каблуке красного или ярко-малинового цвета. Такая пара сможет сделать более интересными даже самые простые образы.

Достаем из стопки вещей максимально летнее платье, которое хорошо подходит Марине по оттенку, но выглядит слишком «мягко». Елена снова напоминает о длине, хотя с точки зрения пропорций она достаточно удачная, и все же предпринимает попытку его «вытянуть». Пока оставляем платье в гардеробе, но в будущем дублировать похожие вещи стилист уже не рекомендует.

Фото: people.onliner.by

Елена показывает, что необходимый баланс можно создать без нового слоя одежды.

Во-первых, собрать волосы.

Во-вторых, выбрать босоножки с четкими линиями и гладкой кожей.

В-третьих, добавить вытянутые серьги и ремень.

— Жесткость может создаваться аксессуарами, обувью и прической.

Особенно удачным оказывается сочетание сережек с декоративными элементами платья: формы перекликаются, но не спорят друг с другом. Само платье уже достаточно детализировано: есть выразительный ворот, пуговицы и рукава. Поэтому нагружать его ожерельями не стоит. Иногда аксессуаром должна быть не новая подвеска, а отсутствие лишней подвески.

Фото: people.onliner.by

Отдельной темой разбора становятся очки. У Марины находится несколько моделей — и они хорошо работают почти во всех собранных комплектах: где-то добавляют современности, где-то поддерживают геометрию лица, а где-то спасают слишком простой образ.

Так, прозрачные очки особенно удачно вписываются в комплект с короткой юбкой, футболкой, жакетом и кроссовками. Он становится одним из фаворитов всех участников съемки.

Жакет здесь не выглядит праздничным: юбка и спортивная обувь снижают градус официальности. После небольшой работы с волосами появляется почти рок-н-ролльное настроение.

Фото: people.onliner.by

Напоследок оставляем самое сложное для стилизации платье — с яркими фламинго. Цвета Марине идут, но фасон вызывает вопросы: вещь словно застряла между летним сарафаном и нарядным платьем.

Выбрасывать его сразу не хочется. Елена предлагает попробовать увести образ в спорт-шик: добавить спортивные детали и белые большие кроссовки. Еще один вариант — повязать на талии плотную рубашку.

Фото: people.onliner.by

Прием работает хотя бы как способ «успокоить» вещь и сделать ее менее нарочитой.

К концу съемки список покупок получается на удивление коротким.

Уже помним про большой черный структурный шопер и красную сумку среднего размера. Дальше — объемная однотонная рубашка, длинная свободная футболка и несколько украшений: вытянутые серьги или подвески среднего масштаба, желательно серебряные. Красные туфли с небольшим каблуком остаются необязательной, но эффектной покупкой. Все остальное в шкафу уже есть: жакеты, брюки клеш, длинные юбки, косуха, рубашки, кроссовки, очки.

Кажется, нужно лишь перестать ждать, пока вещи сами «сойдутся» друг с другом, и начать их знакомить.

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