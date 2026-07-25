Белорус застрял в комбайне на производстве шампиньонов под Толочином

Белорус застрял в комбайне на производстве шампиньонов под Толочином2
- 25.07.2026, 10:41
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Мужчина госпитализирован.
Утром 24 июля на предприятии в горпоселке Коханово Толочинского района произошло ЧП. Там нога мужчины застряла в шнеке комбайна, сообщили в МЧС.
Нога работника застряла в шнеке комбайна для загрузки земляной смеси на территории комплекса по выращиванию шампиньонов. Инцидент произошел при очистке механизма.
«При помощи аварийно-спасательного инструмента работники МЧС освободили ногу пострадавшего и передали его бригаде скорой медицинской помощи. Мужчина госпитализирован», — сообщили в МЧС.
Кстати, местное грибное производство открывали шесть лет назад, потом компания обанкротилась. В начале текущего года работников сюда искал уже брестский производитель шампиньонов «Бонше».