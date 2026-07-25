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Белорус застрял в комбайне на производстве шампиньонов под Толочином

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  • 25.07.2026, 10:41
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Белорус застрял в комбайне на производстве шампиньонов под Толочином
Фото: МЧС Беларуси

Мужчина госпитализирован.

Утром 24 июля на предприятии в горпоселке Коханово Толочинского района произошло ЧП. Там нога мужчины застряла в шнеке комбайна, сообщили в МЧС.

Нога работника застряла в шнеке комбайна для загрузки земляной смеси на территории комплекса по выращиванию шампиньонов. Инцидент произошел при очистке механизма.

Фото: МЧС Беларуси

«При помощи аварийно-спасательного инструмента работники МЧС освободили ногу пострадавшего и передали его бригаде скорой медицинской помощи. Мужчина госпитализирован», — сообщили в МЧС.

Кстати, местное грибное производство открывали шесть лет назад, потом компания обанкротилась. В начале текущего года работников сюда искал уже брестский производитель шампиньонов «Бонше».

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