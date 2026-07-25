В Турции губернатора уволили из-за выбора одежды 6 25.07.2026, 11:24

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Чиновник выступал за проведение велофестиваля и опубликовал видео.

Мехмет Фатих Чичекли, губернатор одной из провинций Турции, был уволен после критики в адрес его выбора одежды: он опубликовал видео в обтягивающих велосипедных лосинах из лайкры, пишет The Telegraph.

Чичекли, заядлый велосипедист, регулярно публиковал в социальных сетях посты об этом виде спорта. Недавно он выступил за проведение велофестиваля и опубликовал видео, на которых он катается на велосипеде и занимается греблей. При этом он был одет в обтягивающие велосипедные лосины из лайкры.

Мехмет Фатих Чичекли

Скриншот видео: mehmet_fatih_cicekli / instagram

Это вызвало критику в социальных сетях и обвинения в «пренебрежении достоинством занимаемой должности». Один из депутатов парламента, Инан Акгюн Алп, заявил: «Он целый день ходит среди граждан в велосипедном трико. Губернатор не должен так себя вести».

Новость об увольнении губернатора заметили и за пределами Турции. Начо Санчес Амор, докладчик Европейского парламента по Турции, даже обвинил Альпа в «одобрении исламско-консервативной повестки дня». Амор опубликовал старые фотографии женщин в длинных платьях, катающихся на велосипеде, со словами: «Обычный гражданин в спортивной одежде во время занятий спортом. Неужели это предложение [Народно-республиканской партии] для женщин?»

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