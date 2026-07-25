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The Hill: Трамп может вынудить Кремль закончить войну в Украине одним решением

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  • 25.07.2026, 11:59
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The Hill: Трамп может вынудить Кремль закончить войну в Украине одним решением
Дональд Трамп
фото: Getty Images

Удары украинских БПЛА создали для этого предпосылки.

Проблемы Российской Федерации с топливом дают лидеру США Дональду Трампу возможность нарастить давление на Кремль и действительно приблизить завершение войны против Украины. Такое мнение в колонке для The Hill высказал старший научный сотрудник Atlantic Council Джозеф Вебстер.

По словам эксперта, удары украинских БПЛА по российской энергоинфраструктуре уже привели к дефициту бензина в РФ. Вебстер считает, что Вашингтон мог бы поддерживать давление на российскую топливную инфраструктуру и одновременно ограничить поставки бензина в Россию.

«Санкции на импорт бензина в Россию могут привести к миру в Украине», – заявил аналитик. Он отметил, что Москва уже запретила экспорт авиационного топлива, бензина и дизельного топлива, а на АЗС в разных регионах страны-агрессора образуются длинные очереди. Беларусь нарастила поставки топлива, тогда как Казахстан, испытывающий собственный дефицит, ограничил экспорт.

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