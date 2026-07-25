The Hill: Трамп может вынудить Кремль закончить войну в Украине одним решением 1 25.07.2026, 11:59

2,368

Дональд Трамп

фото: Getty Images

Удары украинских БПЛА создали для этого предпосылки.

Проблемы Российской Федерации с топливом дают лидеру США Дональду Трампу возможность нарастить давление на Кремль и действительно приблизить завершение войны против Украины. Такое мнение в колонке для The Hill высказал старший научный сотрудник Atlantic Council Джозеф Вебстер.

По словам эксперта, удары украинских БПЛА по российской энергоинфраструктуре уже привели к дефициту бензина в РФ. Вебстер считает, что Вашингтон мог бы поддерживать давление на российскую топливную инфраструктуру и одновременно ограничить поставки бензина в Россию.

«Санкции на импорт бензина в Россию могут привести к миру в Украине», – заявил аналитик. Он отметил, что Москва уже запретила экспорт авиационного топлива, бензина и дизельного топлива, а на АЗС в разных регионах страны-агрессора образуются длинные очереди. Беларусь нарастила поставки топлива, тогда как Казахстан, испытывающий собственный дефицит, ограничил экспорт.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com