Микроавтобус с белорусами попал в аварию в Батуми
- 25.07.2026, 12:27
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Два человека погибли.
В грузинском городе Батуми попал в аварию микроавтобус с туристической группой, погибли двое человек, сообщило издание The Ajara Times. Туристы были из Беларуси, пишет primetime.ge.
Авария произошла ранним утром 25 июля на перекрестке улиц Горгиладзе и Важа-Пшавела в Батуми. Погибли двое человек.
Как сообщается, в результате столкновения буса и легковушки микроавтобус перевернулся, а легковой автомобиль врезался в стену здания Батумского художественного университета.
В микроавтобусе находилась туристическая группа — граждане Беларуси. Сообщается, что оба погибших были иностранцами. Судя по всему, они были гражданами нашей страны. Но пока более точной информации нет.
Пострадали семь человек, их доставили в различные клиники Батуми.
По словам очевидцев, столкновение было настолько сильным, что пассажиры выпали из микроавтобуса, отмечает Batumelebi.