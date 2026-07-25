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Микроавтобус с белорусами попал в аварию в Батуми

  • 25.07.2026, 12:27
  • 1,182
Микроавтобус с белорусами попал в аварию в Батуми

Два человека погибли.

В грузинском городе Батуми попал в аварию микроавтобус с туристической группой, погибли двое человек, сообщило издание The Ajara Times. Туристы были из Беларуси, пишет primetime.ge.

Авария произошла ранним утром 25 июля на перекрестке улиц Горгиладзе и Важа-Пшавела в Батуми. Погибли двое человек.

Как сообщается, в результате столкновения буса и легковушки микроавтобус перевернулся, а легковой автомобиль врезался в стену здания Батумского художественного университета.

Скриншот видео: facebook.com/ajaratimes
Фото: t.me/batumilive_ge

В микроавтобусе находилась туристическая группа — граждане Беларуси. Сообщается, что оба погибших были иностранцами. Судя по всему, они были гражданами нашей страны. Но пока более точной информации нет.

Пострадали семь человек, их доставили в различные клиники Батуми.

По словам очевидцев, столкновение было настолько сильным, что пассажиры выпали из микроавтобуса, отмечает Batumelebi.

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