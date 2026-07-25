В Беловежской пуще нашли гриб, превращающий другие грибы в «зомби»
- 25.07.2026, 11:57
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Внешне он похож на человеческий мозг.
В Беловежской пуще впервые за всю историю наблюдений обнаружили редкий гриб-паразит из рода Syzygospora. Он поражает другие грибы, захватывает их клетки и превращает плодовое тело в причудливые наросты, напоминающие мозг. Об этом сообщили в пресс-службе заповедника.
Необычную находку сделали научные сотрудники национального парка «Беловежская пуща». Они впервые зарегистрировали на территории заповедника гриб-паразит из рода Syzygospora, который ранее здесь не встречался.
Этот гриб паразитирует на лесных грибах рода Gymnopus. После заражения он проникает в ткани хозяина, выделяет вещества, изменяющие рост его клеток, и заставляет плодовое тело разрастаться в виде восковидных наростов, напоминающих человеческий мозг. В результате зараженный гриб превращается в своеобразную «фабрику» по производству спор паразита.
Исследователи смогли зафиксировать весь процесс. На первом этапе на шляпке гриба появляются небольшие восковые бугорки – это первые признаки заражения. Позже паразит полностью захватывает хозяина, и обычный пластинчатый гриб превращается в бесформенную складчатую массу.
Пока ученые определили находку только до рода. Чтобы установить точный вид, понадобятся микроскопические и генетические исследования. Не исключено, что в Беловежской пуще обнаружили один из крайне редких или даже малоизученных представителей Syzygospora.