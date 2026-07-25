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Румыния сбила еще один дрон, нарушивший ее воздушное пространство

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  • 25.07.2026, 11:52
Румыния сбила еще один дрон, нарушивший ее воздушное пространство

C борта истребителя F-16.

Военно-воздушные силы Румынии во второй раз за последнее время сбили дрон, нарушивший воздушное пространство страны.

Как сообщает «Европейская правда», об этом в своем посте написал президент Румынии Никушор Дан.

По его словам, 25 июля около 08:30 по местному времени в 10 км к западу от города Сфынту-Георге был сбит еще один вражеский дрон.

«Дрон сбил румынский пилот с борта истребителя F-16», – добавил Дан.

Напомним, 24 июля румынские военные впервые сбили с истребителя дрон, проникший вглубь территории страны.

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