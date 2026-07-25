Румыния сбила еще один дрон, нарушивший ее воздушное пространство

Румыния сбила еще один дрон, нарушивший ее воздушное пространство2
- 25.07.2026, 11:52
C борта истребителя F-16.
Военно-воздушные силы Румынии во второй раз за последнее время сбили дрон, нарушивший воздушное пространство страны.
Как сообщает «Европейская правда», об этом в своем посте написал президент Румынии Никушор Дан.
По его словам, 25 июля около 08:30 по местному времени в 10 км к западу от города Сфынту-Георге был сбит еще один вражеский дрон.
«Дрон сбил румынский пилот с борта истребителя F-16», – добавил Дан.
Напомним, 24 июля румынские военные впервые сбили с истребителя дрон, проникший вглубь территории страны.