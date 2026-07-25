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Прославленный Ferrari 60-х продают за 20 миллионов долларов

  • 25.07.2026, 11:35
Прославленный Ferrari 60-х продают за 20 миллионов долларов
Фото: GOODING&COMPANY

Спорткар отметился громкими успехами в гонках.

В США на аукцион выставили Ferrari 250 P 1963 года выпуска. Спорткар отметился громкими успехами в гонках, поэтому стоит очень дорого.

Ориентировочная цена Ferrari 250 P составляет 15–20 миллионов долларов. Подробная информация об автомобиле была опубликована на сайте аукционного дома Gooding Christie's.

Ferrari 250 P 1963 года — знаковая для марки модель, ведь это первый в серии очень успешных среднемоторных спортпрототипов P-серии. Всего было выпущено всего четыре таких родстера.

Фото: GOODING&COMPANY

Этот обтекаемый автомобиль имеет трубчатую стальную раму и легкий алюминиевый кузов, а его вес составляет всего 820 кг. С 3,0-литровым V12 мощностью 310 к.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач Ferrari 250 P способен развивать скорость до 290 км/ч. У него полностью независимая подвеска и дисковые тормоза на всех колесах.

Фото: GOODING&COMPANY

Ferrari 250 P доминировали в гонках и в 1963 году выиграли все самые важные соревнования. В частности, эта машина заняла второе место в знаменитой гонке «12 часов Себринга» и третье — в легендарном марафоне «24 часа Ле-Мана», а также выиграла Гран-при Канады.

Фото: GOODING&COMPANY

Гонная карьера Ferrari 250 P продолжалась до 1965 года. После этого спорткар хранился в частных коллекциях и участвовал в различных автошоу и гонках на старинных моделях. Нынешний владелец хранит автомобиль с 1988 года.

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