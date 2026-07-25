Федорова пригласили советником в одну из стран НАТО 1 25.07.2026, 12:09

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Михаил Федоров

Предложение поступило уже на следующий день после его увольнения из Минобороны Украины.

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров после отставки получил предложение работать советником министра обороны Италии.

Об этом сообщает Reuters.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что позвонил по телефону Федорову уже на следующий день после его увольнения.

«Я позвонил ему на следующий день после его увольнения и спросил: «Когда ты хочешь приехать в Рим и работать со мной как советник?», - заявил итальянский министр.

Он добавил, что Федоров был «тронут» этим предложением и воспринял его как «проявление уважения и дружбы».

Крозетто также высоко оценил вклад бывшего украинского министра в развитие военных технологий.

«Он один из тех, кто полностью переписал правила игры на поле боя», - подчеркнул глава Минобороны Италии.

По словам министра, Федоров помог Украине сначала сдержать российское вторжение, а затем изменить ход боевых действий благодаря внедрению новых технологий и развитию беспилотных систем.

Какие должности предлагали Федорову

Напомним, после отставки Михаил Федоров сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский предлагал ему должность советника президента. Однако бывший министр обороны отказался.

Впоследствии Зеленский заявил, что также предложил Федорову должность вице-премьер-министра по военным инновациям.

Впрочем, Федоров отказался и от этого предложения.

Он подчеркнул, что не согласится ни на другую правительственную должность, кроме той, которую занимал ранее.

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