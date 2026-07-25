Украина в третий раз атаковала Тюменский НПЗ в 2000 км от своей границы 25.07.2026, 12:47

Вспыхнул крупный пожар.

Ночью или утром 25 июля Силы обороны Украины повторно нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Тюмени – одному из крупнейших предприятий нефтеперерабатывающей отрасли Западной Сибири, узнал Dialog.UA.

По сообщениям осинтеров и мониторинговых пабликов, после атаки БПЛА на территории НПЗ вспыхнул крупный пожар. В Сети обильно распространяются кадры с возгоранием, подтверждающие прилет по объекту. Тюмень расположена более чем в 2000 километрах от границы с Украиной, что делает эту операцию одной из самых дальних с начала войны против РФ.

Это уже не первая атака на Тюменский НПЗ. 6 июня на объекте уже был зафиксирован крупный пожар.

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