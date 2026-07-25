Ким Кардашьян пошутила над провалом своего экзамена на адвоката

Ким Кардашьян пошутила над провалом своего экзамена на адвоката2
- 25.07.2026, 13:38
Теперь звезда использует эту историю как часть своего образа.
Ким Кардашьян превратила собственную неудачу на пути к юридической карьере в шутку. Звезда реалити-шоу появилась в новой рекламной кампании бренда напитков, где с иронией обыграла историю с попыткой получить сдать экзамен на адвоката, пишет People (перевод — сайт Charter97.org).
В ролике Кардашьян предстает перед журналистами, которые пытаются узнать секрет ее высокой продуктивности. В финале неожиданно появляется известный адвокат Глория Оллред и задает вопрос о том, сдавала ли Ким экзамен на адвоката.
Ответ Кардашьян стал главной шуткой кампании: «Нет, я не сдала экзамен на адвоката. Я его подняла планку», — заявила она.
Команда специально добавила в рекламу юмор и скрытые отсылки. «Нам было весело добавлять забавные пасхальные яйца, юмор и немного подмигивания», — рассказала Кардашьян.
Предпринимательница также объяснила, что ее интерес к здоровому образу жизни и энергии связан с напряженным графиком. Она совмещает бизнес, съемки и воспитание четверых детей.
«Для меня всё сводится к осознанному подходу к тому, что я ем и как проходит мой день», — сказала Кардашьян, добавив, что новый бренд отражает ее стремление к продуктивности без резких перепадов энергии.
Несмотря на то что юридический путь оказался сложным, Ким продолжает использовать эту историю как часть своего публичного образа.