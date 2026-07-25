«Это все, до свидания»: россияне массово жалуются на удары по Wildberries 2 25.07.2026, 13:48

1,860

Эмоции зашкаливают.

После атаки беспилотников на складские комплексы Wildberries российские пользователи Threads начали массово публиковать сообщения о последствиях происшествия.

В соцсети обсуждают пожар, задержки заказов, убытки продавцов и даже шутят о ситуации. «Главред» собрал подборку комментариев.

Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Дроны атакуют Wildberries прямо сейчас

Одним из самых обсуждаемых стал пост пользователя, который заявил, что беспилотники атаковали склад Wildberries в Екатеринбурге. Автор написал, что дроны преодолели около 1750 километров, сопроводив публикацию фотографией пожара и изображением Владимира Путина.

Фото: Threads

«Дроны пролетели 1 750 км во славу российского ПВО и фараона. Это все, до свидания», - пишет он.

Другой пользователь написал, что, по его мнению, подобные удары наносят серьезный ущерб российской экономике. Автор утверждает, что разрушение складов и логистической инфраструктуры ослабляет экономику РФ, и даже призвал поддержать Вооруженные силы Украины, назвав такие атаки эффективнее ударов по гражданским объектам.

Фото: Threads

«Мы, россияне обязаны каждый день хвалить Зеленского, я объясню. Наш, солнцеликий военнокомандующий президед как делает? Атакует больницы, детские сады и многоэтажки в украинских городах, гибнут десятки тысяч мирных граждан, гибнут даже те, кто относился к Путину неплохо. А Зеленский? Ну просто хирургически и стабильно уничтожает экономику РФ, не убивает нас, мирных диванных, величавых россиян», - написал он.

Продавец заявил о потере товара почти на 4 миллиона рублей

Эмоциональную реакцию вызвал пост одного из продавцов Wildberries. Он рассказал, что на складе находился товар почти на 4 миллиона рублей.

По словам автора, он долгие годы развивал бизнес, исправно платил налоги и теперь не понимает, кто возместит ему понесенные убытки.

Фото: Threads

«Я обычный человек. Я работал, никого не трогал, бизнес строил, налоги платил. Мне вообще всегда было по***й на эти ваши новости. Я не политик, не эксперт, я просто хотел спокойно работать», - пишет «работяга».

Покупатели жалуются на задержки доставки

Появились и сообщения от обычных покупателей. Одна из пользовательниц рассказала, что ее заказ уже около недели не приходит, хотя раньше подобных задержек не было.

Фото: Threads

Женщина поинтересовалась, сталкивался ли кто-то еще с такой проблемой. Ничего, скоро возможно придет осознание.

Пользователи спорят из-за уничтоженного склада

Еще один резонансный пост опубликовал пользователь, который раскритиковал тех, кто радуется пожару. Публикация вызвала активную дискуссию в комментариях.

Фото: Threads

«Зачем вы уничтожаете «наш» бизнес? Мы всего лишь продавали трусики, бронежилеты и каски для наших мальчиков», - пишет он.

Не обошлось без мемов

На фоне произошедшего в соцсетях начали распространяться мемы. Один из пользователей опубликовал изображение склада Ozon с украинской символикой на крыше, намекнув, что такой объект якобы был бы лучше защищен.

Фото: Threads

Другие обсуждали скриншот с шуточным уведомлением Wildberries. На нем говорилось, что маркетплейс якобы «проводит лето с огоньком», а в другом фейковом сообщении утверждалось, что заказ был отброшен взрывной волной и его следует искать самостоятельно.

Фото: Threads

Эти публикации быстро разошлись по Threads и собрали тысячи реакций.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com