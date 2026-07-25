Силы обороны Украины и СБУ поразили российский завод, НПЗ и корабли в Каспийском море 25.07.2026, 13:59

Тюмеский НПЗ

Архивное фото

В акватории Каспийского моря по флоту РФ нанесен впечатляющий удар.

Силы обороны Украины поразили российское военное предприятие, нефтеперерабатывающий завод, склад горюче-смазочных материалов, транспортные суда и военный корабль оккупантов в Каспийском море.

Об этом сообщили президент Украины Владимир Зеленский и СБУ в Telegram.

«Украина продолжает применять дальнобойные санкции в ответ на российские удары. Сегодня ночью бойцы наших Сил обороны поразили в различных регионах России цели, которые работают на эту войну», – написал Владимир Зеленский.

В частности, он подтвердил очередной удар по предприятию в Кирове, откуда поставляются компоненты для российского вооружения. Расстояние до него от государственной границы Украины – около 1200 километров.

Фото: Exilenova+

«Также (нанесли удар – ред.) по НПЗ в Тюмени, логистическому объекту в Екатеринбурге, складу горюче-смазочных материалов в Ростове-на-Дону», – отметил Зеленский.

Кроме того, президент Украины сообщил, что есть «очень хорошие результаты дальнобойных ударов в акватории Каспийского моря».

«В частности, это суда, которые были задействованы в транспортировке военных грузов из Ирана, и военный корабль», – подытожил Зеленский.

В СБУ уточнили, что были поражены ракетный катер, два грузовых судна, РЛС и нефтедобывающая платформа.

В частности, в Ростове-на-Дону нанесли удары по:

многофункциональной радиолокационной станции 92Н6Е «Grave Stone», входящей в состав ЗРК С-400 «Триумф»;

зенитному ракетному комплексу «Тор-М2» и комплексу радиоэлектронной борьбы «Поле-21»;

двум складам с FPV-дронами.

В акватории Каспийского моря беспилотники СБУ поразили:

нефтедобывающую платформу месторождения «Филановского»;

грузовое судно Port Olya 2 и сухогруз Begey, которые находятся под международными санкциями и использовались для перевозки военных грузов между Ираном и РФ;

ракетный катер проекта 12418 «Молния».

Ранее сайт Charter97.org сообщал, что в результате атаки беспилотников в российском Ростове вспыхнул масштабный пожар, а в Энгельсе горела военная казарма.

Также об атаке БпЛА сообщали власти Свердловской области России. Под ударом оказались склады Wildberries в Екатеринбурге, расположенном почти в 2000 км от линии фронта.

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