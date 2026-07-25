Пилоты украинских МиГ-29 уничтожили пункт управления 50-й бригады РФ
- 25.07.2026, 13:35
Видеофакт.
Пилоты Воздушных сил Украины нанесли точный авиаудар по пункту управления российских операторов беспилотников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, удар был нанесен экипажами истребителей с применением высокоточных авиабомб GBU-39.
По данным разведки, в результате удара был уничтожен пункт управления 50-й бригады беспилотных систем ВС РФ.
Видео боевых действий опубликовал один из украинских пилотов в своем Telegram-канале «Подсолнух».