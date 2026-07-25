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Пилоты украинских МиГ-29 уничтожили пункт управления 50-й бригады РФ

  • 25.07.2026, 13:35
Пилоты украинских МиГ-29 уничтожили пункт управления 50-й бригады РФ

Видеофакт.

Пилоты Воздушных сил Украины нанесли точный авиаудар по пункту управления российских операторов беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, удар был нанесен экипажами истребителей с применением высокоточных авиабомб GBU-39.

По данным разведки, в результате удара был уничтожен пункт управления 50-й бригады беспилотных систем ВС РФ.

Видео боевых действий опубликовал один из украинских пилотов в своем Telegram-канале «Подсолнух».

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