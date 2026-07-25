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В Грузии второй раз подряд произошел масштабный блэкаут

  • 25.07.2026, 14:19
В Грузии второй раз подряд произошел масштабный блэкаут

В Тбилиси остановилось метро.

В Грузии утром в субботу, 25 июля, второй день подряд зафиксировали масштабный блэкаут: без света остались Тбилиси и другие ключевые регионы страны, а работа транспортной и коммунальной инфраструктуры оказалась частично парализована.

Об этом сообщают «Новости Грузия».

Сбой в национальной энергосистеме произошел около 08:00 по местному времени.

На данный момент известно, что отключения коснулись столицы, а также городов Батуми, Кутаиси и ряда других населенных пунктов.

В Тбилиси была приостановлена работа метрополитена, возникли проблемы с движением поездов, из-за остановки насосных станций начались перебои с водоснабжением. Также сообщается о нестабильной работе мобильного интернета.

Процесс восстановления электроснабжения уже начался – в отдельных районах Тбилиси свет появился через полчаса после сбоя.

Этот блэкаут произошел менее чем через 30 часов после предыдущей крупной аварии, которая оставила Грузию без электроэнергии в ночь на 24 июля. В прошлый раз восстановление энергосети заняло почти всю ночь.

Государственная электросеть Грузии (GSE) до сих пор не называет причины обоих блэкаутов. В компании лишь отметили, что параллельно с ликвидацией последствий продолжаются работы по выяснению причин сбоя, а подробности обнародуют позже.

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