Удар украинских дронов отменил концерт белорусского ансамбля «Песняры» 3 25.07.2026, 14:28

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Необычным образом отозвалась атака БПЛА на НПЗ в Тюмени.

Украинские дроны атаковали Тюменский нефтеперерабатывающий завод. Информацию об этом в своем телеграм-канале подтвердил губернатор Тюменской области Александр Моор.

«В результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) вражеский беспилотник упал на территории Тюменского НПЗ. Произошло возгорание. На месте работают специалисты экстренных служб. Держу ситуацию на личном контроле», — отметил чиновник.

Подписчики издания ASTRA из Тюмени сообщили как минимум о звуках двух взрывов и работе противовоздушной обороны. Также они видят поднимающийся дым над Тюменским НПЗ. До этого его атаковали 20 июня 2026 года, ранее — в октябре 2025-го, хотя до границы с Украиной — более 2 тысяч км.

Фото: t.me/astrapress

Удары по российским НПЗ в ответ на полномасштабную агрессию России Украина регулярно наносит с 2024 года. Только с начала июля 2026 года подтверждены удары по десяти объектам: Омскому НПЗ, НПЗ «Первый завод» в Калужской области, НПЗ в Саратове и Нижнекамске, двум нефтехранилищам в Азове, НПЗ в Сызрани, нефтебазе в Ставропольском крае, Афипскому НПЗ на Кубани, нефтехимическому комплексу «Газпром нефтехим салават» в Башкортостане и НПЗ в Нижегородской области.

Из-за удара по НПЗ власти отменили празднование Дня города, на которым должен был выступать белорусский ансамбль «Песняры».

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