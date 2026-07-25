«Путин решил пустить под нож часть России» 2 25.07.2026, 15:29

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Олег Жданов

Восток страны отдается Китаю, чтобы отсрочить падение режима.

Отсутствие логики у Путина еще раз подтверждает тот факт, что, с одной стороны, он захватывает чужие земли, поскольку мало своих, а с другой — отказывается от части территории России, меняя их на бензин или пытаясь на них заработать, сообщил военный эксперт, офицер ВСУ Олег Жданов, пишет «Диалог.UA».

На этот раз глава Кремля подписал соглашение с Китаем на передачу леса в Сибири в долгосрочное пользование. За это Россия получит небольшое количество бензина от КНР.

О странной политике Путина, предполагающей потерю территорий и ресурсов РФ, офицер ВСУ рассказал на своем YouTube-канале.

«Путин разбазаривает земли на Дальнем Востоке. Он там передал на 49 лет в аренду 150 тыс. гектаров Китаю. Дал квоту на выкачку Китаем пресной воды. Сейчас Путин одобрил сделку с Китаем. Сибирский лес отдадут на десятилетия (видимо, тоже на 49 лет). В обмен на вот эту долгосрочную аренду лесов Сибири Китай даст Российской Федерации чуть-чуть бензина (ровно на два месяца). Вот в таком объеме Китай предоставит бензин Российской Федерации в обмен на долгосрочную аренду сибирских лесов», — проинформировал о происходящем в России Жданов.

Затем военный эксперт дополнил свой рассказ важными подробностями: «Речь идет не просто об аренде сибирских лесов. Китай будет производить там вырубку и промышленную разработку вот этих лесных массивов, то есть они пускают это все под нож, пускают в производство. По словам источника в кабинете министров, Путин согласовал принципиальную схему обмена с Пекином. Китайские компании получат долгосрочный доступ к крупным лесным участкам в Сибири, а КНР направит топливо в наиболее дефицитные российские районы. При этом гарантированный объем бензина рассчитан примерно на два месяца».

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