Умер режиссер легендарного фильма «Маска» 25.07.2026, 15:53

Фото: IMDb

Чаку Расселу было 74 года.

Умер Чак Рассел – режиссер культовой «Маски» и нескольких других известных фильмов. Об этом эксклюзивно сообщает портал TMZ.

По информации сайта, экстренные службы прибыли в дом Рассела в Сан-Диего (штат Калифорния). До этого им поступил звонок о том, что мужчина потерял сознание.

Пока известно мало подробностей, причина смерти еще устанавливается. Режиссеру было 74 года.

Хотя имя Чака Рассела знают не так много любителей кино, он смог сделать значительный вклад в кино.

Режиссерским дебютом Рассела стала картина «Кошмар на улице Вязов 3: Воины сна». А прославила его «Маска» с Джимом Керри.

В то время Рассел очень интересовался современными цифровыми технологиями. Об этом говорит и номинация на «Оскар» за лучшие визуальные эффекты, и работа с Джорджем Лукасом.

Среди других известных трудов режиссера – фильмы «Стиратель» с Арнольдом Шварценеггером и «Царь скорпионов» с Дуэйном Джонсоном.

Затем Рассел взял 14-летний перерыв и вернулся в кино только в 2016 году с картиной «Я есть гнев» с Джоном Траволтой в главной роли.

Премьера последнего фильма Чака «Ведьмина доска» состоялась в 2024-м. Рассел был его режиссером, продюсером и сценаристом.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com