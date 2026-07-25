В Браславском районе ГАИ подняла в небо беспилотники 1 25.07.2026, 16:04

Контроль усилили из-за музыкального фестиваля.

В выходные Госавтоинспекция усилит контроль на дорогах Беларуси. Для выявления нарушений инспекторы будут использовать, помимо прочего, беспилотники, мотопатрули и автомобили без специальной окраски.

Как сообщили в МВД, дополнительные силы направлены в Браславский район, где проходит крупный музыкальный фестиваль. На основных подъездах к месту проведения мероприятия организованы профилактические отработки с использованием БПЛА, мотопатрулей и смешанного контроля за дорожным движением. За безопасностью также следят сотрудники спецподразделения ДПС «Стрела» и экипажи ГАИ Гродненской и Минской областей.

Особое внимание инспекторы уделят выявлению нетрезвых водителей и тех, кто сел за руль без прав. Кроме того, под усиленным контролем будут соблюдение скоростного режима, правил обгона и маневрирования, а также использование ремней безопасности, мотошлемов и детских удерживающих устройств.

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