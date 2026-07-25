В Минске перекроют центральные проспекты
- 25.07.2026, 16:45
Ограничения движения будут действовать 26 июля.
Утром и днем 26 июля в центре столицы из-за проведения мероприятий Минского международного триатлона будет ограничено движение всех видов транспорта. Перекроют участки проспектов Победителей и Машерова, сообщила минская ГАИ.
Движение будет перекрыто на следующих участках:
с 6.45 до 12.45 — по четной стороне проспекта Победителей (на участке от улицы Ратомской до проспекта Машерова);
с 6.45 до 14.45 — по четной стороне проспекта Победителей (на участке от улицы Парковой до улицы Ратомской);
с 8.10 до 12.45 — по проспекту Машерова (на участке от проспекта Победителей до улицы Даумана).
Кроме того, в зоне проведения мероприятия будет ограничена остановка и стоянка транспортных средств.