В Минске перекроют центральные проспекты 25.07.2026, 16:45

Ограничения движения будут действовать 26 июля.

Утром и днем 26 июля в центре столицы из-за проведения мероприятий Минского международного триатлона будет ограничено движение всех видов транспорта. Перекроют участки проспектов Победителей и Машерова, сообщила минская ГАИ.

Движение будет перекрыто на следующих участках:

с 6.45 до 12.45 — по четной стороне проспекта Победителей (на участке от улицы Ратомской до проспекта Машерова);

с 6.45 до 14.45 — по четной стороне проспекта Победителей (на участке от улицы Парковой до улицы Ратомской);

с 8.10 до 12.45 — по проспекту Машерова (на участке от проспекта Победителей до улицы Даумана).

Кроме того, в зоне проведения мероприятия будет ограничена остановка и стоянка транспортных средств.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com