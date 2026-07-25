США по-прежнему обладают преимуществом над Китаем 5 25.07.2026, 17:39

Вашингтон сможет победить, если объединится с союзниками.

Несмотря на последние успехи Пекина в торговом противостоянии с Вашингтоном, США по-прежнему обладают более мощными экономическими рычагами, считают авторы Foreign Affairs Бен Вейгл и Стивен Брукс (перевод — сайт Charter97.org).

Уступки администрации президента США Дональда Трампа после китайских ограничений на экспорт редкоземельных металлов были связаны не со слабостью американской экономики, а с неспособностью эффективно использовать собственные преимущества.

Китай действительно смог нанести удар по США, используя контроль примерно над 70% мировой добычи редкоземельных элементов и около 90% их переработки. Эти материалы необходимы для производства электромобилей, медицинского оборудования и современных вооружений.

«Такие рычаги имеют пределы. Узкие места, превращенные в оружие, со временем ослабевают», — считают исследователи. Страны могут создавать альтернативные цепочки поставок.

Главное преимущество Вашингтона заключается в высоких технологиях. США и их союзники контролируют ключевые сферы — от разработки микрочипов до производства авиационной техники. Китай по-прежнему зависит от западных технологий и поставок компонентов.

Решающим фактором станет сотрудничество с партнерами в Европе и Азии. В одиночку США могут нанести Пекину лишь незначительный ущерб, однако совместные действия союзников способны значительно усилить давление.

«Соединенные Штаты и их партнеры обладают огромным запасом неиспользованной экономической силы», — пишут Вейгл и Брукс. Вашингтону необходимо не отдаляться от союзников, а создать широкую экономическую коалицию, способную противостоять китайскому влиянию.

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