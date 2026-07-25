США по-прежнему обладают преимуществом над Китаем

США по-прежнему обладают преимуществом над Китаем5
- 25.07.2026, 17:39
Вашингтон сможет победить, если объединится с союзниками.
Несмотря на последние успехи Пекина в торговом противостоянии с Вашингтоном, США по-прежнему обладают более мощными экономическими рычагами, считают авторы Foreign Affairs Бен Вейгл и Стивен Брукс (перевод — сайт Charter97.org).
Уступки администрации президента США Дональда Трампа после китайских ограничений на экспорт редкоземельных металлов были связаны не со слабостью американской экономики, а с неспособностью эффективно использовать собственные преимущества.
Китай действительно смог нанести удар по США, используя контроль примерно над 70% мировой добычи редкоземельных элементов и около 90% их переработки. Эти материалы необходимы для производства электромобилей, медицинского оборудования и современных вооружений.
«Такие рычаги имеют пределы. Узкие места, превращенные в оружие, со временем ослабевают», — считают исследователи. Страны могут создавать альтернативные цепочки поставок.
Главное преимущество Вашингтона заключается в высоких технологиях. США и их союзники контролируют ключевые сферы — от разработки микрочипов до производства авиационной техники. Китай по-прежнему зависит от западных технологий и поставок компонентов.
Решающим фактором станет сотрудничество с партнерами в Европе и Азии. В одиночку США могут нанести Пекину лишь незначительный ущерб, однако совместные действия союзников способны значительно усилить давление.
«Соединенные Штаты и их партнеры обладают огромным запасом неиспользованной экономической силы», — пишут Вейгл и Брукс. Вашингтону необходимо не отдаляться от союзников, а создать широкую экономическую коалицию, способную противостоять китайскому влиянию.