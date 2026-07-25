Последняя неделя июля принесет белорусам погодный сюрприз 25.07.2026, 17:57

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Синоптик рассказал о погоде на ближайшие семь дней.

Беларусов ждут умеренно теплые семь дней. Температура будет около климатической нормы — без изнуряющего зноя, но и без резкого похолодания. Не обойдется без освежающих дождей и гроз. Об этом рассказал синоптик Дмитрий Рябов.

В понедельник, 27 июля, ожидается переменная облачность. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Под утро местами слабый туман. Ветер южный, умеренный, временами порывистый. Ночью от +11°С до +16°С. Днем от +21°С по северо-западу страны до +30°С по Гомельской и Брестской областям.

Во вторник также будет облачно с прояснениями. В большинстве районов прошумят кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный, северо-западный, умеренный, временами порывистый. Влажность до 80 процентов. Ночью от +10°С до +16°С, днем +19°С…+25°С, в восточных районах страны до 29 °C.

В среду по восточной части Беларуси пройдут кратковременные дожди, возможно, грозы. Ночью и утром местами слабый туман, влажность воздуха высокая — до 90 процентов. Ветер будет дуть западный, северо-западный, умеренный, временами порывистый. Ночью от +12°С до +17°С. Днем от +18°С по Брестской и Гродненской областям до +25°С по Гомельской.

И, предварительно, в четверг в основном по юго-востоку пройдут грозовые дожди. Ветер северо-западный, умеренный. Ночью и утром местами туман. Влажность воздуха сохранится высокая. Ночью от +9°С до +14°С. Днем от +25°С по Витебской области до +27°С в районах Брестской и Гомельской областей.

В пятницу прогнозируется без существенных осадков. Переменная облачность. Ветер переменных направлений, умеренный. Ночью и утром местами непродолжительный туман. Ночная температура в пределах от +13°С до +18°С градусов, днем от +25°С по северо-востоку до +29°С по Брестской области.

В первые выходные августа без дождей не обойдется. В субботу ожидается облачная с прояснениями погода, временами кратковременные дожди, днем сохранится вероятность гроз. Ветер западной четверти, умеренный. Влажность до 80 процентов. Температура ночью от +10°С до +15°С. Днем от +19°С по северо-западу до +25°С по юго-востоку.

В воскресенье погода существенно не изменится. Будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут дожди. Ночью и утром местами туман — видимость до полукилометра. Ветер северо-западный, умеренный. Ночью около 12 °C, днем от +15°С до +20°С, по Гомельской и Могилевской областям +21…25°С.

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