Удары по Wildberries — это цена войны

Удары по Wildberries — это цена войны1
- Сергей Ауслендер
- 25.07.2026, 18:29
Путин может остановить их буквально одним движением.
Бурная дискуссия вокруг Вайлдберриз: преступление/не преступление, легитимно/не легитимно, а нас-то за что, мы просто памперсами торговали, где ваша эмпатия — просто попытка увести дискурс от простой очевидной вещи: на середине пятого года такой войны, когда Россия буквально искалечила Украину и продолжает это делать каждый (КАЖДЫЙ) день, просто нелепо говорить о какой-то легитимности или нелегитимности ударов.
Я могу привести миллион причин, почему это легитимно, но еще раз: это совершенно не важно. Важна цена войны, которую Украина пытается сильно увеличить, чтобы войну остановить. Человек, который все устроил, может остановить это по щелчку пальцев буквально. Вот пусть и щелкает поскорее, пока еще хоть что-то осталось.
Сергей Ауслендер, Telegram Война с Ордой.