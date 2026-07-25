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Удары по Wildberries — это цена войны

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  • Сергей Ауслендер
  • 25.07.2026, 18:29
Удары по Wildberries — это цена войны

Путин может остановить их буквально одним движением.

Бурная дискуссия вокруг Вайлдберриз: преступление/не преступление, легитимно/не легитимно, а нас-то за что, мы просто памперсами торговали, где ваша эмпатия — просто попытка увести дискурс от простой очевидной вещи: на середине пятого года такой войны, когда Россия буквально искалечила Украину и продолжает это делать каждый (КАЖДЫЙ) день, просто нелепо говорить о какой-то легитимности или нелегитимности ударов.

Я могу привести миллион причин, почему это легитимно, но еще раз: это совершенно не важно. Важна цена войны, которую Украина пытается сильно увеличить, чтобы войну остановить. Человек, который все устроил, может остановить это по щелчку пальцев буквально. Вот пусть и щелкает поскорее, пока еще хоть что-то осталось.

Сергей Ауслендер, Telegram Война с Ордой.

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