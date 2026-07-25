Где сейчас скрывается Янукович 2 25.07.2026, 19:29

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Фото: Коммерсант

Журналисты выяснили новые подробности жизни беглого экс-президента в России.

Журналисты «Телебачення Торонто» выяснили новые подробности жизни беглого экс-президента Виктора Януковича и его семьи в России. Свое расследование они опубликовали 25 июля в YouTube.

Журналисты предполагают, что Янукович в России может пользоваться документами на имя Олега Николаевича Леонова (Леонова – девичья фамилия его матери, а имя Олег упоминается в данных, связанных с его охранниками).

Чтобы установить его местонахождение, авторы расследования проследили за его ближайшим окружением. Основное внимание они сосредоточили именно на бывших сотрудниках Управления государственной охраны Украины, которые вместе с экс-президентом бежали из страны в 2014 году.

«Федорович и его семья очень сильно переживают за его безопасность. Скорее всего, он чаще видит лица охранников, чем свой «Гелик», – говорит журналист.

Два года назад ГБР сообщило о подозрении в дезертирстве 15 бывшим сотрудникам службы безопасности экс-президента. «Украинская правда» тогда обнародовала список с их именами.

По данным журналистов, большинство бывших украинских охранников после бегства Януковича начали работать в Федеральной службе охраны России (ФСО). Анализ авиаперелетов показал, что эти люди регулярно сопровождали лиц из ближайшего окружения Януковича, в частности, гражданскую супругу Януковича Любовь Полежай (Садикову) и ее дочь Марию Садикову.

Анализируя их маршруты и места проживания, журналисты пришли к выводу, что Янукович может проживать в закрытой резиденции недалеко от Сочи, которую они называют новым «Межигорьем». По их данным, там также проживает Полежай.

Журналисты напомнили, что информация о так называемом сочинском «Межигорье» появилась еще в 2016 году. Речь идет о резиденции «Благодать» в Сочи, которую местные жители связывали с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

По данным расследователей, усадьба занимает около трех гектаров. На ее территории находятся несколько жилых домов, теплицы, сад, водоем, беседки, часовня и смотровые площадки с видом на море и горы. Главный дом, отмечают авторы, архитектурно напоминает резиденцию Януковича в Межигорье.

Авторы расследования также высказали предположение, что бывшая супруга экс-президента Людмила Янукович могла умереть. Они утверждают, что нашли ее российский паспорт, оформленный на девичью фамилию Настенко, а также телефонный номер, который она использовала для учетной записи на портале «Госуслуги». По данным журналистов, с 19 июня 2026 года этот номер в российском реестре обозначен как принадлежащий умершему лицу. В то же время авторы отмечают, что других подтверждений смерти Людмилы Януковича они пока не нашли.

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