Диетологи назвали три самых полезных сока 25.07.2026, 20:00

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Первое место в рейтинге удивит многих.

Одни напитки действительно могут принести организму пользу, а другие по составу больше напоминают сладкий десерт. Поэтому ни яркая упаковка, ни надпись «100% натуральный» еще не гарантируют, что сок станет лучшим выбором для здоровья.

Ранее мы писали, какой чай самый полезный, а о том, какие соки можно пить при сахарном диабете 2 типа и на что обращать внимание при покупке, рассказали эксперты портала Today.

Какой натуральный сок самый полезный - что советуют диетологи

Прежде всего специалисты рекомендуют выбирать только напитки с пометкой 100%, в составе которых нет добавленного сахара, сиропов и ароматизаторов. Если первым ингредиентом указана вода или сахар, пользы от такого продукта будет немного.

При этом важно понимать, что даже натуральный сок не может полностью заменить свежие овощи и фрукты. Во время его приготовления большая часть клетчатки теряется, поэтому напиток, во-первых, насыщает хуже, чем цельные плоды, а во-вторых, сахара из него усваиваются значительно быстрее. Именно поэтому диетологи советуют ограничиваться примерно половиной стакана (около 120 мл) в день или разбавлять сок водой.

Если же все-таки говорить о том, какой самый полезный сок, многие специалисты ставят на первое место гранатовый или свекольный фреши.

Гранатовый сок - польза для организма

Он богат полифенолами – веществами с выраженными антиоксидантными свойствами, которые помогают уменьшать воспалительные процессы. Исследования, опубликованные в Biometrical Journal, также показывают, что регулярное употребление гранатового сока связано с умеренным снижением артериального давления и может положительно влиять на здоровье сердечно-сосудистой системы.

Свекольный сок - польза для организма

Он содержит большое количество природных нитратов, которые в организме превращаются в оксид азота. Это соединение способствует расширению сосудов, улучшает кровоток и может даже снижать давление. Такой эффект, в частности, подтверждается исследованиями из Cochrane Library, в которых рассматривалось положительное влияние пищевых нитратов на показатели артериального давления.

Какой сок самый полезный для разных целей - как их употреблять

Впрочем, детям любой сок стоит давать с осторожностью. Слишком частое употребление сладких напитков увеличивает риск кариеса, повышает потребление сахара и может сформировать привычку выбирать сладкие напитки вместо обычной воды.

Вишневый сок - польза для организма

Если ваша цель – восстановление после тренировок, диетологи часто рекомендуют натуральный сок кислой вишни без добавленного сахара.

Исследования показывают, что благодаря высокому содержанию антиоксидантов он может уменьшать мышечную болезненность после интенсивных нагрузок. Кроме того, согласно обзору, опубликованному в онлайн-библиотеке PubMed, такой сок способствует повышению уровня мелатонина и триптофана, благодаря чему может улучшать продолжительность и качество сна.

Грейпфрутовый сок - польза для организма

Апельсиновый и грейпфрутовый соки, в свою очередь, ценятся прежде всего за высокое содержание витамина C. При этом по данным исследования из журнала Gastroenterology, регулярное употребление натурального апельсинового сока может благоприятно влиять на некоторые факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний. Именно по этому аспекту цитрусовые превосходят даже то, чем полезен гранатовый сок.

Впрочем, грейпфрутовый сок подходит не всем: он может непредвиденно взаимодействовать с рядом лекарств, в том числе с некоторыми препараты для снижения холестерина.

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