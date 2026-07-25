Белорус раскрыл тайну странных надписей на улицах Валенсии 25.07.2026, 19:42

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Иллюстрационное фото

За граффити на кириллице скрывалась необычная реклама.

В разных районах испанской Валенсии на стенах зданий уже несколько месяцев появляются граффити с надписью KLADIK, рядом с которой расположены слова кириллицей — «кокс» и «меф», а также адрес интернет-сайта. Для большинства местных жителей эти надписи выглядят как обычные граффити, однако люди со знанием русского языка сразу распознают в них рекламу продажи кокаина и мефедрона, пишет издание Las Provincias.

По открытым данным, интернет-домен, указанный на граффити, был зарегистрирован 12 марта 2026 года — примерно тогда же в Валенсии начали появляться первые такие надписи. Сейчас этот домен выставлен на продажу, что может свидетельствовать о том, что система пока не начала работать в городе. По информации регистрационных данных, сайт был создан в Украине. В Национальной полиции Испании заявили, что пока не располагают информацией о деятельности такой схемы в Валенсии.

Появление граффити вызвало обсуждение на интернет-форумах, особенно среди выходцев из Беларуси, Украины и России. Именно они первыми обратили внимание, что надписи соответствуют хорошо известной в странах Восточной Европы системе рекламы наркотиков. Она построена таким образом, чтобы продавец и покупатель никогда не встречались лично.

Белорус, который уже около пяти лет живет в Валенсии, рассказал журналистам, что подобные надписи давно стали обычным явлением в Минске. По его словам, увидев первое такое граффити в Валенсии, он испытал стыд и стал бояться, что подобная деятельность может негативно повлиять на отношение к восточнославянским сообществам в Испании.

Способ распространения по этой схеме называется «закладки». Он напоминает сервис доставки. Покупатель переходит по ссылке, указанной на граффити, или пользуется ботом в Telegram, выбирает нужное вещество, оплачивает его криптовалютой и получает фотографию тайника вместе с точными GPS-координатами. После этого он самостоятельно забирает пакет.

Наркотики заранее прячут в парках, садах или других общественных местах, где их позднее находит покупатель.

Организация этой схемы имеет четкую структуру. На верхнем уровне находятся организаторы, ниже — склады, где наркотики фасуют на небольшие дозы. После этого так называемые «закладчики» размещают пакеты в заранее выбранных местах. Отдельную роль выполняют люди, которые наносят рекламные надписи на стены. Их нанимают через Telegram, обещая легкий заработок или рассчитываясь небольшими суммами денег либо самими наркотиками. Внутри таких организаций этих исполнителей называют «мясом», подчеркивая их легкую заменяемость.

Надписи «кокс» и «меф» означают соответственно кокаин и мефедрон. Последний — синтетическое наркотическое средство, которое в Европейском союзе запрещено с 2010 года из-за высокого риска для здоровья и быстрого развития зависимости. Он вызывает кратковременную эйфорию, усиливает ощущение бодрости и коммуникабельности, но также может приводить к тахикардии, повышению артериального давления, тревожности, паранойе и сильной наркотической зависимости.

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