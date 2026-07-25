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В Германии легкомоторный самолет врезался в дом

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  • 25.07.2026, 19:50
В Германии легкомоторный самолет врезался в дом

Все находившиеся на борту погибли.

В Германии разбился легкомоторный самолет с двумя людьми на борту, который врезался в крышу частного дома; оба погибли, сообщает Bild.

Инцидент произошел около 11 утра в Нижней Саксонии в общине Гандеркезее недалеко от Олденбурга. Легкомоторный самолет начал терять высоту и врезался носовой частью в крышу частного дома, проломив её и нанеся серьёзные повреждения.

После поступления сообщения в спасательные службы вокруг места аварии эвакуировали 100 домов и закрыли воздушное пространство.

Фото: Bild

Сначала среди обломков обнаружили одного погибшего, позже – ещё одного, зажатого внутри искорежённого самолёта.

Самолет, застрявший на лестнице между первым и вторым этажами здания, около 5 часов извлекали оттуда с помощью крана.

Жильцы дома по счастливому стечению обстоятельств были в отпуске и не пострадали.

Фото: Bild

По данным сервисов отслеживания воздушного движения, разбившийся самолет – Tecnam P 2010 TDI длиной около 8 метров. Утром он вылетел из Бремена, ненадолго приземлился на аэродроме в Гандеркезее и через шесть минут после вылета оттуда потерпел крушение.

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