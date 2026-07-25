The Telegraph: Украинские дроны изменили отношение MAGA к войне 1 25.07.2026, 20:34

Сторонники Трампа начали иначе смотреть на Украину и Россию.

Требуется мужество, чтобы признать свою неправоту. Для Лоры Лумер, инфлюенсерши движения MAGA, для этого понадобились ночь в украинском бомбоубежище и поездка к сожженному McDonald's.

Необычайный разворот Лумер – от провокаторши, которая часто заявляла, что ей нет дела до российского вторжения, до симпатизирующей Украине персоны, сблизившейся с президентом Украины Владимиром Зеленским, – стал самым явным на сегодня признаком того, что MAGA изменило своё мнение о войне, пишет The Telegraph.

«Только что пережила свою первую воздушную тревогу в Украине. Ревут сирены. Так каждый день для каждого украинца, – написала она в посте в X почти двум миллионам своих подписчиков. – Я часто говорила, что мне всё равно. Оглядываясь назад, с моей стороны было не очень красиво так говорить. Нам нужна моральная ясность».

Впоследствии Лумер взяла интервью у Зеленского в саду президентского дворца, где он признал, что его беседа с глазу на глаз с Дональдом Трампом на полях похорон папы Франциска в апреле 2025 года оказалась серьёзным прорывом в их отношениях.

«Республиканцы в сообществе MAGA прониклись этим неохотным уважением к Украине, и теперь происходит сближение», – заявил Глен Ховард, президент и председатель Фонда Саратога.

Смена позиции MAGA

Лумер – одна из растущего числа инфлюенсеров MAGA, которые считают, что Россия была неискренна в стремлении к миру. Украина же, напротив, предстала военным аутсайдером, пережившим четырёхлетний натиск и ставшим лидером в методах современной войны.

Два года назад Тим Пул, американский правый политический комментатор и ведущий подкаста, называл Украину «врагом этой страны» и требовал, чтобы Вашингтон отозвал военную помощь и поддержку.

В пятницу он призвал Трампа поддержать военные усилия Украины.

«Украина сражается за само свое существование против злого диктатора, – написал он в X. – Теперь я вижу важность украинской победы над Россией. Надеюсь, Трамп и народ Соединённых Штатов окажут свою поддержку»

Смена позиции MAGA произошла одновременно с растущей уверенностью администрации в том, что Украина теперь имеет преимущество в конфликте, тянущемся уже четыре года.

Мнение изменилось благодаря одному человеку

Один человек сыграл решающую роль в изменении мнения Трампа об Украине. Во время недавнего визита в Киев Дэн Дрисколл, министр сухопутных войск США, был поражён тем, насколько Украина обогнала США в войне дронов и интеграции ИИ на поле боя.

Он был настолько впечатлён, что описал украинскую систему Delta, объединяющую дроны и другое оружие в единую сеть, как «абсолютно невероятную», признав при этом, что у Америки нет почти ничего равнозначного.

«Украинская общая операционная система Delta, их командно-управляющая система с модульной открытой архитектурой, абсолютно невероятна. Она полностью интегрирует каждый отдельный дрон, каждый сенсор и каждую огневую платформу в одну-единственную сеть. Наша – нет», – отметил он.

Вкупе с тем, что он провёл некоторое время с украинскими солдатами, что, по словам источников, знакомых с визитом, пробудило во министре сухопутных войск внутреннего «армейского рейнджера», он вернулся в Вашингтон с убеждением, что необходимо работать с Киевом, а не против него.

Сотрудничество с Украиной

Украина больше не выпрашивающий помощь получатель, а опытный технологический партнёр.

В свою очередь, США теперь стремятся закупать дроны у Киева и налаживать совместное производство собственных беспилотных летательных аппаратов. В среду стало известно, что шесть украинских компаний получили разрешение экспортировать примерно по 100 дронов каждая для военных испытаний в США.

«Сообщество MAGA прониклось неохотным уважением к Украине, и, думаю, министр сухопутных войск Дэн Дрисколл, вероятно, проложил в этом путь, – заявил Ховард. – Война с Ираном породила осознание важности украинских дронов, и Украина помогла США, предоставив содействие, когда Трамп просил союзников прийти на помощь».

По его словам, есть определённое технологическое приятие со стороны сообщества MAGA таких технологий, как дроны, – они видят это, ценят это и понимают».

Украина в контексте войны США против Ирана

В разгар конфликта Трампа с Ираном западные разведчики обнаружили, что Россия делится технологиями дронов, тактикой и спутниковыми снимками, помогая Исламской Республике наводиться на американские войска.

Любые попытки президента США предостеречь союзников Тегерана, включая Китай, от вмешательства, по-видимому, провалились.

Инстинктивно Украина почувствовала возможность использовать это содействие, чтобы подтолкнуть Трампа к более жёсткому подходу в отношениях с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

В марте Зеленский заявил, что военная разведка его страны располагает «неопровержимыми доказательствами» того, что Москва делится информацией с Тегераном.

Он не раскрыл точного характера этих разведданных, но сказал, что они поступили от союзников на Ближнем Востоке, которым украинские силы помогали защищаться от входящих атак иранских дронов.

«Россия использует собственные возможности радиотехнической и электронной разведки, а также часть данных, полученных в рамках сотрудничества с партнёрами на Ближнем Востоке», – сказал Зеленский.

ЦРУ и сам Трамп с тех пор признали, что Россия помогала Ирану.

Усиливая эти утверждения, Украина и её союзники надеялись, что это убедит президента США и его сторонников из MAGA в том, что Россия – более крупный враг, чем считалось прежде.

Похоже, это сработало с Лумер, которая заявила в посте в соцсетях, что Кремль помогал Тегерану.

«Россия финансирует Иран и снабжает его взрывчаткой, чтобы убивать американских солдат, в то время как Иран призывал к убийству президента Трампа», – написала она.

На каком-то этапе казалось, что Украина обречена, покинутая своим важнейшим союзником после самой зрелищной ссоры в Овальном кабинете. Спустя шестнадцать месяцев после той стычки между Трампом и Зеленским, похоже, именно MAGA возглавляет усилия по сближению этих двоих.

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