В мире скоро появятся новые доллары 25.07.2026, 21:03

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Как они выглядят?

В странах Восточного Карибского бассейна представили новый дизайн банкнот. С купюр убрали портрет королевы Елизаветы II, а вместо него разместили изображения национальных героев, политиков, учёных и спортсменов региона. Речь идёт не о долларах США, а о восточнокарибских долларах. Этой валютой пользуются сразу несколько государств.

Новые банкноты представил Восточно-Карибский центральный банк. Его глава Тимоти Антуан объяснил: жители валютного союза во время общественного обсуждения высказались за то, чтобы деньги рассказывали о местных героях и людях, повлиявших на развитие региона.

Новые купюры появятся в Ангилье, Антигуа и Барбуде, Доминике, Гренаде, Монтсеррате, Сент-Китсе и Невисе, Сент-Люсии, а также в Сент-Винсенте и Гренадинах.

Ангилья, Антигуа и Барбуда, Доминика, Гренада, Монтсеррат, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, а также Сент-Винсент и Гренадины входят в Восточно-Карибский валютный союз. Шесть из них являются независимыми государствами, Ангилья и Монтсеррат – заморскими территориями Великобритании.

Кого изобразили на новых восточнокарибских долларах?

На купюре номиналом 100 восточнокарибских долларов появятся экономист и лауреат Нобелевской премии Артур Льюис, а также бывший премьер-министр Сент-Люсии Джон Комптон.

Банкноту в 50 долларов украсят портреты бывшего главы центрбанка Дуайта Веннера и первого премьер-министра Сент-Китса и Невиса Роберта Брэдшоу. На купюре в 20 долларов разместили Вира Корнуолла Берда и бывшего премьера Доминики Мэри Юджинию Чарльз.

На банкноте в 10 долларов изображены политические деятели Уильям Генри Брамбл и Джеймс Рональд Вебстер. Купюру в 5 долларов посвятили первому премьер-министру Сент-Винсента и Гренадин Роберту Милтону Като и олимпийскому чемпиону из Гренады Кирани Джеймсу.

Когда новые банкноты введут в обращение?

На лицевой стороне банкнот также появится логотип Восточно-Карибского валютного союза, окруженный флагами восьми входящих в него стран и территорий. Основные изображения достопримечательностей на оборотной стороне сохранят. Дата начала обращения новой серии пока не названа.

Где еще в мире расплачиваются долларами?

Доллар – название не только американской валюты. Собственные доллары выпускают Австралия, Багамы, Барбадос, Белиз, Бруней, Канада, Фиджи, Гайана, Ямайка, Либерия, Намибия, Новая Зеландия, Сингапур, Соломоновы Острова, Суринам, Тринидад и Тобаго. В обращении также находятся гонконгский и новый тайваньский доллары.

Несмотря на одинаковое название, это самостоятельные валюты со своими курсами и эмитентами. Некоторые из них привязаны к доллару США, другие свободно торгуются на валютном рынке.

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