Россия атаковала судно с кукурузой в Черном море 1 25.07.2026, 21:36

Есть раненые и пропавшие без вести.

В субботу, 25 июля, российская оккупационная армия дважды атаковала иностранное гражданское судно дронами вблизи Одессы. Пострадали как минимум 7 человек.

Как сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер, РФ продолжает атаки на гражданское судоходство в Черном море.

«Вражеские БПЛА дважды нанесли удары по гражданскому торговому судну под флагом Палау, которое следовало с грузом кукурузы. Во время первого удара были зафиксированы повреждения верхней палубы и грузового трюма. В результате повторного удара произошло возгорание надстройки», – рассказал чиновник.

По предварительным данным, пострадали 7 человек. Экипаж и лоцман эвакуированы на берег силами ВМС ВСУ. Судьба еще двух человек неизвестна, добавил он.

Сейчас продолжается поисково-спасательная операция.

Как уточнила пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Инна Верба, среди пострадавших – члены экипажа и украинский лоцман.

По данным Министерства восстановления Украины, инфраструктуры и транспорта Украины, судно было атаковано во время выхода из порта Одесской области, на его борту находилось почти 2,8 тысячи тонн кукурузы.

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