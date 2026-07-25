Россия атаковала судно с кукурузой в Черном море

Россия атаковала судно с кукурузой в Черном море1
- 25.07.2026, 21:36
Есть раненые и пропавшие без вести.
В субботу, 25 июля, российская оккупационная армия дважды атаковала иностранное гражданское судно дронами вблизи Одессы. Пострадали как минимум 7 человек.
Как сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер, РФ продолжает атаки на гражданское судоходство в Черном море.
«Вражеские БПЛА дважды нанесли удары по гражданскому торговому судну под флагом Палау, которое следовало с грузом кукурузы. Во время первого удара были зафиксированы повреждения верхней палубы и грузового трюма. В результате повторного удара произошло возгорание надстройки», – рассказал чиновник.
По предварительным данным, пострадали 7 человек. Экипаж и лоцман эвакуированы на берег силами ВМС ВСУ. Судьба еще двух человек неизвестна, добавил он.
Сейчас продолжается поисково-спасательная операция.
Как уточнила пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Инна Верба, среди пострадавших – члены экипажа и украинский лоцман.
По данным Министерства восстановления Украины, инфраструктуры и транспорта Украины, судно было атаковано во время выхода из порта Одесской области, на его борту находилось почти 2,8 тысячи тонн кукурузы.