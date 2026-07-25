The Sun: Украина нашла уязвимое место режима Путина 1 25.07.2026, 22:31

Удары по логистическим центрам вызывают недовольство среди россиян.

Украинские удары по логистической инфраструктуре крупнейшего российского маркетплейса Wildberries могут иметь для России столь же тяжелые экономические последствия, как и удары по нефтеперерабатывающим заводам. Об этом пишет британское издание The Sun.

В публикации говорится, что за последние дни украинские беспилотники повредили или уничтожили несколько логистических комплексов Wildberries в разных регионах России. Издание отмечает, что эти атаки не просто нанесли ущерб конкретной крупной компании, но и нарушили работу значительной части российского малого бизнеса, который зависит от маркетплейса, а также создали проблемы для повседневной торговли по всей России.

Опрошенные изданием эксперты считают, что новая тактика имеет не только военный, но и психологический эффект.

«Украинцы добились чрезвычайного и неожиданного успеха, и это медленно, шаг за шагом, подрывает поддержку режима», – отметил британский эксперт Марк Галеотти.

Аналитик Натия Сескурия, слова которой приводит издание, назвала эту кампанию новым этапом украинской стратегии. По её оценке, удары по логистическим центрам могут существенно повлиять на жизнь обычных россиян.

«Это очень разумная стратегия со стороны Украины… она окажет значительное влияние на российские домохозяйства», – сказала она.

Авторы статьи также обращают внимание на реакцию российского общества. После атак в соцсетях появились многочисленные жалобы предпринимателей, потерявших товары и источники дохода. Часть пользователей открыто обвиняет власти в неспособности защитить критическую инфраструктуру, что, по мнению экспертов, является нетипичным явлением для России.

Опрошенные эксперты также отмечают, что последствия ударов по Wildberries наряду с другими проявлениями ухудшения экономической ситуации усугубляют недовольство населения в преддверии осенних парламентских выборов и создают для Кремля дополнительные политические риски.

«На поле боя ситуация оставалась достаточно статичной в течение трех-четырех лет, но начало этой прямой кампании против российской экономики оказалось более успешным», – говорит бывший военный атташе Великобритании в России Джон Форман.

Он предположил, что в дальнейшем потенциальными целями могут стать центры обработки данных или узлы связи, если это позволит еще больше замедлить работу российской военной машины и создаст Кремлю новые проблемы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com