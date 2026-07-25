Зеленский: КНДР отправит Путину еще 30 тысяч солдат 25.07.2026, 21:17

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В России уже готовятся к приему нового подкрепления.

Россия хочет получить еще 30 тыс. военнослужащих из Северной Кореи и уже приступила к подготовке к их приему.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, комментируя сотрудничество РФ с Северной Кореей.

«Россия хочет получить еще 30 тысяч военных из Северной Кореи: уже с июня в Воронежской области готовятся к их приему. Также Северная Корея готовится передать России новые пусковые установки для баллистических ракет», – озвучил детали президент.

Он добавил, что, в свою очередь, Россия помогает Северной Корее учиться вести войну.

«Россия помогает Северной Корее учиться вести войну, совершенствует их вооружение – дает им опыт реального применения оружия. Все это представляет угрозу для каждого в Азии, кто находится в зоне досягаемости северокорейских ракет», – отметил глава Украины.

Зеленский раскрыл планы россиян на осень

Он отметил, что россияне по-прежнему планируют воевать и никакого заключения мира в их ближайших планах нет:

«У нас есть доклады разведки о российских планах на осень. Чего там нет – так это мира. Пока что нет. Путин готовит условия для расширения мобилизации».

Зеленский привёл цифры российских потерь за 7 месяцев этого года, согласно которым в ряды российских вооружённых сил поступило 221 тыс. человек, а потери составили почти 225,5 тыс. человек, из которых 131 тыс. – убиты, почти 93 тыс. – ранены.

«Значительное количество ранений – тяжелые, потому что у россиян совершенно плохая фронтовая медицина», – подчеркнул Зеленский.

Президент предупредил, что российский диктатор Владимир Путин готовится отправлять новых россиян на войну, хотя и маскирует это другими словами, сигналами, но готовится.

«Важно, чтобы мы с партнерами смогли оказать на Россию достаточное давление, чтобы мысли о прекращении этой агрессии стали доминировать – мысли о мире, а не о дополнительной российской мобилизации. Наши дальнобойные операции, наши удары по инфраструктуре этому способствуют. Все больше россиян замечают путинскую войну, несут от нее потери и думают, что войну не нужно затягивать», – подытожил президент Украины.

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