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Военкомы Гродненской области поехали наблюдать за уборочной кампанией

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  • 25.07.2026, 15:15
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Военкомы Гродненской области поехали наблюдать за уборочной кампанией

После селекторного совещания у Лукашенко.

Военные комиссары Гродненской области ознакомились с ходом уборочной кампании, сообщило Министерство обороны Беларуси.

Белорусские офицеры отправились в сельхозпредприятия Гродненского, Вороновского, Зельвенского, Лидского и Берестовицкого районов, где «пообщались с руководителями и трудовыми коллективами хозяйств, выехали в поля и ознакомились с ходом уборочных работ».

«В рамках задач, поставленных министром обороны Республики Беларусь Виктором Хрениным, руководство военного комиссариата города Гродно и Гродненского района начало объезд сельскохозяйственных организаций региона. Главная цель визитов в СПК – оказание помощи и всестороннего содействия в выполнении задач по уборке урожая», – сообщил Telegram-канал военного комиссариата Гродненской области.

24 июля представители военных комиссариатов Минской области отправились оценивать состояние сельского хозяйства.

Военные начали ездить по сельхозобъектам после селекторного совещания у Александра Лукашенко 21 июля, на котором он потребовал отправлять в армию плохих работников. Позже глава администрации Александра Лукашенко Дмитрий Крутой сообщил, что «нерадивых» работников сельского хозяйства будут отправлять на военные сборы на 2–3 месяца.

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