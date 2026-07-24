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Лукашенко приказал военкомам проверить ход уборочной кампании

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  • 24.07.2026, 19:50
Лукашенко приказал военкомам проверить ход уборочной кампании

Ранее диктатор пообещал отправить аграриев в армию на границе с Украиной.

По поручению Александра Лукашенко военные комиссары начали проверять предприятия агропромышленного комплекса (АПК). Об этом сообщили в Минобороны Беларуси.

«Военные комиссары приступили к реализации поручения Александра Лукашенко, доведенного на селекторном совещании и касающегося уборочной кампании. Представители военных комиссариатов Минщины посетили сельхозпредприятия и хозяйства Клецкого, Пуховичского, Слуцкого районов», — говорится в сообщении министерства.

Военкомы встретились с руководителями и сотрудниками предприятий, оценили производственные мощности и состояние хозяйств, а также ознакомились с ходом уборочной кампании.

По данным пресс-службы, особое внимание во время проверок уделили организации труда и соблюдению трудовой дисциплины в период уборки урожая.

Как сообщал Charter97.org, ранее Лукашенко приказал отправлять в армию на границу с Украиной всех, кто не справляется с уборкой урожая в Беларуси.

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