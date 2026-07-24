Лукашенко приказал военкомам проверить ход уборочной кампании 1 24.07.2026, 19:50

Ранее диктатор пообещал отправить аграриев в армию на границе с Украиной.

По поручению Александра Лукашенко военные комиссары начали проверять предприятия агропромышленного комплекса (АПК). Об этом сообщили в Минобороны Беларуси.

«Военные комиссары приступили к реализации поручения Александра Лукашенко, доведенного на селекторном совещании и касающегося уборочной кампании. Представители военных комиссариатов Минщины посетили сельхозпредприятия и хозяйства Клецкого, Пуховичского, Слуцкого районов», — говорится в сообщении министерства.

Военкомы встретились с руководителями и сотрудниками предприятий, оценили производственные мощности и состояние хозяйств, а также ознакомились с ходом уборочной кампании.

По данным пресс-службы, особое внимание во время проверок уделили организации труда и соблюдению трудовой дисциплины в период уборки урожая.

Как сообщал Charter97.org, ранее Лукашенко приказал отправлять в армию на границу с Украиной всех, кто не справляется с уборкой урожая в Беларуси.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com