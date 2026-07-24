Лукашенко приказал военкомам проверить ход уборочной кампании

Лукашенко приказал военкомам проверить ход уборочной кампании1
- 24.07.2026, 19:50
Ранее диктатор пообещал отправить аграриев в армию на границе с Украиной.
По поручению Александра Лукашенко военные комиссары начали проверять предприятия агропромышленного комплекса (АПК). Об этом сообщили в Минобороны Беларуси.
«Военные комиссары приступили к реализации поручения Александра Лукашенко, доведенного на селекторном совещании и касающегося уборочной кампании. Представители военных комиссариатов Минщины посетили сельхозпредприятия и хозяйства Клецкого, Пуховичского, Слуцкого районов», — говорится в сообщении министерства.
Военкомы встретились с руководителями и сотрудниками предприятий, оценили производственные мощности и состояние хозяйств, а также ознакомились с ходом уборочной кампании.
По данным пресс-службы, особое внимание во время проверок уделили организации труда и соблюдению трудовой дисциплины в период уборки урожая.
Как сообщал Charter97.org, ранее Лукашенко приказал отправлять в армию на границу с Украиной всех, кто не справляется с уборкой урожая в Беларуси.