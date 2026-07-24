Рыженков встретился с главой МИД Ирана

Рыженков встретился с главой МИД Ирана2
- 24.07.2026, 19:34
Глава МИД Беларуси от имени режима Лукашенко выразил Тегерану поддержку.
Режим Лукашенко неизменно поддерживает Иран в защите его национального суверенитета, территориальной целостности и недопустимости вмешательства во внутренние дела. Об этом заявил белорусский министр иностранных дел Максим Рыженков во время встречи с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, сообщило внешнеполитическое ведомство.
Главы МИД встретились 24 июля на полях заседания СМИД ШОС. Они подтвердили приверженность всем договоренностям, достигнутым в ходе взаимных визитов президентов Беларуси и Ирана.
«Министры обсудили перспективы наращивания торгово-экономического сотрудничества, взаимодействие на международной арене, а также сверили график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях», — сообщил МИД.
Ранее стало известно, что Иран и Беларусь приступили к реализации плана сотрудничества в сфере туризма — выданы разрешения на прямые авиарейсы между Минском и Тегераном.