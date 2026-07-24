Рыженков встретился с главой МИД Ирана 2 24.07.2026, 19:34

Максим Рыженков

Глава МИД Беларуси от имени режима Лукашенко выразил Тегерану поддержку.

Режим Лукашенко неизменно поддерживает Иран в защите его национального суверенитета, территориальной целостности и недопустимости вмешательства во внутренние дела. Об этом заявил белорусский министр иностранных дел Максим Рыженков во время встречи с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, сообщило внешнеполитическое ведомство.

Главы МИД встретились 24 июля на полях заседания СМИД ШОС. Они подтвердили приверженность всем договоренностям, достигнутым в ходе взаимных визитов президентов Беларуси и Ирана.

«Министры обсудили перспективы наращивания торгово-экономического сотрудничества, взаимодействие на международной арене, а также сверили график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях», — сообщил МИД.

Ранее стало известно, что Иран и Беларусь приступили к реализации плана сотрудничества в сфере туризма — выданы разрешения на прямые авиарейсы между Минском и Тегераном.

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