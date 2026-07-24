В Минске прошел сильный ливень 24.07.2026, 19:30

Подтопило некоторые улицы.

Сильный ливень, который прошел в Минске днем 24 июля, подтопил часть улиц. Видео из столицы публикуют городские паблики и минчане, передает «Зеркало».

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», вечером 24 июля на некоторых столичных улицах образовались 9-балльные заторы. Напряженная ситуация отмечалась на улицах Куйбышева, Якуба Коласа, Киселева, Сурганова, Чичерина, Ванеева и Лейтенанта Кижеватова.

«В связи со скоплением транспорта на улице Казинца, Корженевского, Кижеватова движение общественного транспорта осуществляется с нарушением графика до 40 минут», — предупредил «Минсктранс».

В районе Сеницы прошел град. Переулок Корженевского подтопило осадками. Град заметили и под Минском.

Напомним, на 24 июля Белгидромет объявил желтый уровень опасности. Прогнозировались дожди и грозы.

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