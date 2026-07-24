Дроны СБУ прорвались вглубь России 2 24.07.2026, 19:38

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Под ударами оказались НПЗ и аэродромы оккупантов.

Служба безопасности Украины в ночь на 24 июля нанесла новую серию дальнобойных ударов по топливной и военной инфраструктуре России. Были поражены нефтеперерабатывающие заводы, нефтеперекачивающая станция и радиолокационная станция дальнего радиуса действия на территории РФ и во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщили в СБУ.

«Эти спецоперации проводятся во исполнение поставленных президентом Украины Владимиром Зеленским задач по снижению военно-экономического потенциала РФ», - говорится в сообщении.

Отмечается, что самой удаленной целью этой ночью стала линейно-производственная диспетчерская станция «Субханкулово» в Республике Башкортостан – расстояние до объекта составило 1350 километров от украинской границы. В результате удара на станции загорелся резервуарный парк.

Также беспилотники СБУ поразили мини-НПЗ «Новоспасский» в Ульяновской области, расположенный в 900 километрах от границы. Там вспыхнул пожар в резервуарном парке.

Еще одна цель – мини-НПЗ «1-й завод» – был поражен в Калужской области РФ. Подробностей о масштабах повреждений на этом объекте пока не приведено.

Отдельный блок ударов пришелся на временно оккупированную территорию Крыма. Там уничтожена радиолокационная станция дальнего радиуса действия «Небо-У», которая располагалась на военном аэродроме «Бельбек».

На военном аэродроме «Саки» дроны СБУ поразили резервуар с горюче-смазочными материалами.

«СБУ продолжает совершенствовать свои дальнобойные спецоперации. Беспилотники Службы за одну ночь синхронно нанесли удары сразу по нескольким регионам, различным типам целей и на разной глубине территории РФ. Такой подход существенно затрудняет возможности врага по реагированию и вынуждает распылять силы и средства противовоздушной обороны», - подчеркнули в ведомстве.

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