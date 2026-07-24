Леброн Джеймс выбрал свой следующий клуб в НБА
- 24.07.2026, 20:01
Четырехкратный чемпион НБА подпишет двухлетний контракт на $8 млн.
Четырехкратный чемпион НБА Леброн Джеймс продолжит карьеру в «Филадельфии Севенти Сиксерс». Об этом ESPN сообщил агент 41-летнего баскетболиста Рич Пол.
Джеймс подпишет с «Филадельфией» двухлетний контракт на сумму $8 млн.
Леброн провел в НБА рекордный 23-й сезон, побив рекорд Винса Картера. В регулярном чемпионате в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» он в среднем набирал 20,9 очка, делал 6,1 подбора и 7,2 передачи.
В плей-офф «Лейкерс» дошли до 1/4 финала, уступив в четырех матчах «Оклахома-Сити Тандер». В конце июня Джеймс объявил, что не будет продлевать контракт с «Лейкерс».
Леброн Джеймс, который играл за «Лейкерс» с 2018 года, считается одним из лучших баскетболистов в истории. Он четырехкратный чемпион НБА (два раза в составе «Майами», по одному — с «Кливлендом» и «Лейкерс»), четырехкратный самый ценный игрок финала НБА, а также четырехкратный самый ценный игрок НБА. На счету баскетболиста три олимпийских золота в составе сборной США (2008, 2012, 2024).