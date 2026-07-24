На М1 у фуры лопнуло колесо

На М1 у фуры лопнуло колесо1
- 24.07.2026, 20:47
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Грузовик вылетел в кювет, кабину смяло, водитель погиб.
ДТП с участием большегрузного автомобиля произошло 24 июля на трассе М1 Брест — Минск — граница России. Подробности аварии сообщили в ГАИ.
ДТП произошло около 13.50 в Березовском районе. 50-летний водитель Scania ехал по трассе М1 в направлении Бреста.
По предварительной информации, на 117-м километре автодороги у автомобиля лопнуло переднее левое колесо. Фура выехала на полосу встречного движения, вылетела в кювет и опрокинулась.
В результате ДТП водитель погиб.