На М1 у фуры лопнуло колесо 1 24.07.2026, 20:47

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Фото: «АВТОДОР»

Грузовик вылетел в кювет, кабину смяло, водитель погиб.

ДТП с участием большегрузного автомобиля произошло 24 июля на трассе М1 Брест — Минск — граница России. Подробности аварии сообщили в ГАИ.

ДТП произошло около 13.50 в Березовском районе. 50-летний водитель Scania ехал по трассе М1 в направлении Бреста.

По предварительной информации, на 117-м километре автодороги у автомобиля лопнуло переднее левое колесо. Фура выехала на полосу встречного движения, вылетела в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП водитель погиб.

Скриншот: видео ГАИ

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