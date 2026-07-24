Трамп впервые ввел пошлины против России 24.07.2026, 19:53

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

РФ попала в категорию 12,5%.

Дональд Трамп начал вторую торговую войну со всем миром после поражения в первой от собственного Верховного суда. С пятницы США ввели пошлины в 10−12,5% на импорт товаров из 60 стран мира, и впервые за время тарифных войн второго срока Трампа под раздачу попала Россия, пишет BBC.

Новые тарифы пришли на смену временным старым, а те, в свою очередь, заменили отмененные Верховным судом изначальные «ответные» пошлины Трампа, о которых он с помпой объявил как о Дне освобождения Америки по возвращении в Белый дом на второй срок весной прошлого года.

Большую часть тех тарифов Трамп в итоге снизил или отменил, потому что ответные козыри нашлись и у главного соперника Америки — Китая, и у союзников — Канады, Европы и Мексики.

А потом выяснилось, что он и не имел права их вводить. Американские суды вплоть до Верховного признали, что Трамп превысил полномочия. Правом вводить налоги в США наделен только Конгресс, а импортная пошлина и есть налог на американских покупателей зарубежных товаров.

Проиграв, Трамп немедленно ввел 10% пошлину на весь импорт под предлогом чрезвычайной ситуации с платежным балансом. Законных оснований для такой ковровой бомбардировки торговых партнеров не просматривалось, поэтому на Белый дом немедленно подали в суд. Но Трампа это не волновало, поскольку по закону эти новые тарифы можно вводить только на 150 дней, а любая тяжба занимает больше времени.

И вот они истекли 24 июля. На смену им Трамп ввел новые — под предлогом защиты трудящихся во всем мире.

Россия впервые в списке

Американские законы позволяют ограничивать торговлю со странами, которые недостаточно активно борются с рабством и принудительным трудом.

Трамп поручил провести расследование, что и сделали его чиновники. По итогам они предложили президенту ввести пошлины в размере 12,5% в отношении стран, где вообще нет законов против принудительного труда.

А остальным, включая Евросоюз, Канаду и Мексику, выписать по 10% просто за то, что они «недостаточно жестко» проверяют соблюдение действующих у них запретов. Что Трамп и сделал.

Россия попала в категорию 12,5%. Ее не было в изначальном списке тарифов Дня освобождения, хотя в него попали даже необитаемые острова у берегов Антарктиды, населенные пингвинами. Как тогда объяснял Белый дом, никакой значимой торговли с Россией у США нет ввиду действующих санкций за вторжение в Украину и преследование оппозиции, поэтому и пошлины не нужны. В той же категории изгоев оказались Беларусь, Куба и Северная Корея.

Теперь же Россия в списке. Правда, с общими для всех исключениями.

Их много — перечисление заняло 55 страниц. Поскольку Трамп постоянно заключает, разрывает и пересматривает сделки с торговыми партнерами, в паутине тарифной сетки, сотканной под разными предлогами, одни пошлины накладываются на другие, и к каждому новому указу Трампа приходится выписывать дополнение с перечнем исключений.

Экономисты доказали, что бремя тарифов ложится на плечи американских потребителей и бизнеса, поскольку увеличивает цены товаров и комплектующих. А вместо заявленного Трампом возрождения американской промышленности и повышения авторитета Америки в мире тарифные войны привели к обратному: сокращению занятости в промышленности, ухудшению отношений с союзниками и потере авторитета в мире.

На каждую новую тарифную войну Трампа мир реагирует все более вяло и обреченно.

На этот раз комментарии последовали незамедлительно, поскольку все были готовы — американский суд запретил Трампу вводить тарифы ночным твитом и теперь он действует по длительной законной процедуре с ожидаемым результатом.

Китайцы повторили, что они против односторонних тарифов и за свободную торговлю, французы снова пообещали не прогибаться и отстаивать свои интересы, а главные союзники американцев британцы поблагодарили Трампа за то, что он признал их заслуги в борьбе с принудительным трудом и обнулил пошлину на виски.

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