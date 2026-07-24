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Авто на белорусских номерах поразило поляков

  • 24.07.2026, 15:33
  • 1,824
Авто на белорусских номерах поразило поляков
Автомобиль с надписью «Спасибо за гостеприимство». 2026 год, Польша
Фото: Facebook/Yellowbox

Видеофакт.

В польском сегменте TikTok завирусилось видео авто на белорусских номерах с надписью на польском «Dziękuję za gościnność» («Спасибо за гостепреимство»).

Как заметил сайт Charter97.org, в комментариях поляки рассказывают о позитивном восприятии белорусов:

«Аж сердце радуется».

«Белорусы — наши настоящие братья».

«У меня очень хорошие воспоминания о белорусах из 90-х».

«Белорусы — хорошие, гостеприимные люди».

«Очень люблю белорусов. Они наиболее близкий к нам народ. Даже переводчик не нужен», — пишут в комментариях под видео.

@bydgoskieklimaty To nie Bydgoszcz, tylko Warszawa, ale byliśmy na spotkaniach biznesowych i po drodze trafiliśmy na taki samochód. Jak siadać auto na rejestracjach białoruskich i ten bezcenny napis „dziękujemy za gościnność”. Taki obrazek jest conajmniej zdumiewający tym bardziej, że to osoby z Białorusi z którymi mieliśmy okazję zamienić kilka słów. Od wielu lat prowadzą firmę w Polsce (jeszcze na długo przed sporami politycznymi). Fajnie spotkać takich ludzi! Szanujmy się wzajemnie! 🇵🇱🇧🇾 #białoruś #polska #samochód #polityka #bydgoszcz ♬ الصوت الأصلي - 𐬺✰ 𝐀𝐥𝐢 ✰𐬺

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