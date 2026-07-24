Почему человек иногда не видит предметы перед ним 1 24.07.2026, 16:05

1,444

Ответ удивит.

Даже хорошо заметный предмет порой остается вне нашего внимания. По мнению нейробиологов, причина может скрываться в особенностях электрической активности мозга человека, пишет «Курсор».

Ученые выяснили, что так называемые бегущие волны в зрительной коре мозга выполняют важную функцию в обработке визуальной информации, а не возникают случайно. Исследование показало, что вероятность заметить объект зависит от того, в какой фазе находилась такая волна в момент его появления.

Ранее считалось, что подобные волны наблюдаются лишь в мозге под действием наркоза. Однако в 2020 году группа нейробиолога Джона Рейнольдса зафиксировала их у бодрствующих обезьян, выполнявших задания на обнаружение слабых визуальных сигналов. При этом волны появлялись самостоятельно, без какого-либо внешнего воздействия.

Рейнольдс объяснил, что, когда бегущая волна делает участок зрительной коры более восприимчивым, нейроны начинают сильнее реагировать даже на слабые визуальные сигналы, из-за чего вероятность заметить объект увеличивается.

Авторы исследования также отметили, что лишь небольшая часть нервных связей в зрительной коре получает информацию напрямую от глаз, тогда как большинство соединяет нейроны между собой. По их мнению, именно эта внутренняя сеть и формирует распространяющиеся по коре бегущие волны.

новом обзоре исследователи предположили, что бегущие волны одновременно выполняют несколько важных задач. По их версии, они помогают объединять зрительные сигналы в целостную картину, прогнозировать дальнейшее развитие событий и участвуют в хранении и воспроизведении последовательностей информации.

Эту гипотезу подтвердило и компьютерное моделирование. Обученная нейросеть, созданная по принципу работы коры головного мозга, смогла предсказывать последующие изображения даже без новых входных данных. Однако после изменения структуры боковых связей и задержек между ними волны исчезали, а вместе с ними пропадала и способность системы делать такие прогнозы.

Авторы исследования считают, что сила связей между нейронами меняется по мере накопления опыта. По их мнению, именно в этих связях закрепляются закономерности окружающего мира, на основе которых мозг формирует внутреннее представление о реальности.

Исследователи также предполагают, что способность мозга предугадывать развитие событий помогает компенсировать неизбежную задержку между поступлением зрительных сигналов и их обработкой.

Исследователи отмечают, что подобные бегущие волны возникают не только в зрительной коре, но и в областях мозга, отвечающих за движение, память и планирование. В дальнейшем ученые намерены проверить свою гипотезу, воздействуя на волновую активность у бодрствующих животных и человека, чтобы выяснить, как такие изменения отражаются на восприятии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com