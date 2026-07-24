Фиаско элитного Су-57 показала уязвимость российского авиапрома

Фиаско элитного Су-57 показала уязвимость российского авиапрома6
- 24.07.2026, 14:03
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Западные и украинские эксперты неоднократно критиковали характеристики самолета.
Российский истребитель пятого поколения Су-57 потерпел крушение во время тренировочного полета в Одинцовском районе Московской области рядом со Звенигородом. Пилот успел катапультироваться и, по данным очевидцев, попытался увести неисправный самолет от жилых домов в сторону открытого поля, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).
На месте падения самолет был серьезно поврежден, а фотографии с места происшествия указывают на возможную полную потерю машины. Минобороны России пока не предоставило официальных комментариев.
Су-57 «Фелон» считается самым современным российским боевым самолетом и оценивается примерно в $100–120 млн за единицу. Производство Су-57 развивается медленнее запланированного. По доступным оценкам, Россия получила всего около 30–35 таких истребителей, при этом лишь 20–25 из них могут быть пригодны для боевого применения.
«Су-57 — единственный самолет пятого поколения, который участвует в реальных боевых операциях», — ранее заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха.
При этом западные и украинские эксперты неоднократно критиковали характеристики самолета, указывая на недостаточную малозаметность по сравнению с американским F-35 и китайским J-20. Использование внешних подвесок для ракет может снижать его преимущества в скрытности.
Авария произошла на фоне попыток Москвы расширить применение Су-57 в войне против Украины, включая задачи по борьбе с дронами. «Потеря даже одного такого самолета имеет большое значение из-за малого количества машин в распоряжении российских ВКС», — пишут эксперты.