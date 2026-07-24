А1 включает платные услуги без ведома белорусов

А1 включает платные услуги без ведома белорусов1
- 24.07.2026, 14:31
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Часто заметить это можно только после списания денег.
Белорусы жалуются на то, что мобильный оператор А1 берет плату за услуги, которые они не подключали. Пример такого приводит в Threads пользователь под ником dima_areshka.
«А1, очень бы хотелось узнать до каких пор вы будете подключать услуги без всяких оповещений? Какая услуга караоке? У меня корпорация, я вообще в личный кабинет практически не захожу. А тут внезапно выясняется что второй месяц плачу 70 копеек в день за караоке», — пишет он.
С похожими проблемами сталкивались и другие абоненты. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии к посту:
— У меня у папы такая услуга подключилась. Я злая была как черт, сколько можно этой чуши.
— У свекрови и у дочки был F1, у родителей и еще двух детей — МТС. Думаю, не надо объяснять, у кого вечно были какие-то проблемы с балансами. Вот так за ребёнка и пожилого человека долго приходилось платить лишнее только потому, что не ходила и не проверяла их смски каждый день. Плюнула и перенесла номера на МТС.
— Надеюсь, А1 прокомментирует ситуацию. Потому что ходить каждый день в приложении и проверять что подключено очень такое себе.
— Тоже такая услуга недавно подключилась не пойми с чего.