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А1 включает платные услуги без ведома белорусов

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  • 24.07.2026, 14:31
  • 1,652
А1 включает платные услуги без ведома белорусов

Часто заметить это можно только после списания денег.

Белорусы жалуются на то, что мобильный оператор А1 берет плату за услуги, которые они не подключали. Пример такого приводит в Threads пользователь под ником dima_areshka.

«А1, очень бы хотелось узнать до каких пор вы будете подключать услуги без всяких оповещений? Какая услуга караоке? У меня корпорация, я вообще в личный кабинет практически не захожу. А тут внезапно выясняется что второй месяц плачу 70 копеек в день за караоке», — пишет он.

С похожими проблемами сталкивались и другие абоненты. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии к посту:

— У меня у папы такая услуга подключилась. Я злая была как черт, сколько можно этой чуши.

— У свекрови и у дочки был F1, у родителей и еще двух детей — МТС. Думаю, не надо объяснять, у кого вечно были какие-то проблемы с балансами. Вот так за ребёнка и пожилого человека долго приходилось платить лишнее только потому, что не ходила и не проверяла их смски каждый день. Плюнула и перенесла номера на МТС.

— Надеюсь, А1 прокомментирует ситуацию. Потому что ходить каждый день в приложении и проверять что подключено очень такое себе.

— Тоже такая услуга недавно подключилась не пойми с чего.

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