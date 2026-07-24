Ученые: Марс что-то скрывает 24.07.2026, 14:45

1,010

Они озадачены странными сигналами.

Анализ архивов сейсмической активности Марса принес ученым очередной сюрприз. Исследователи из Высшей технической школы Цюриха под руководством Симона К. Штелера изучили около 250 сигналов наилучшего качества, полученных зондом Mars InSight, и столкнулись с феноменом, который не поддается стандартным объяснениям, пишет «Курсор».

До работы посадочного модуля InSight (2018–2022 гг.) подземные толчки на Марсе существовали лишь в теориях. Миссии «Викинг» еще в 1976 году не смогли зафиксировать колебания из-за несовершенства приборов. InSight же за четыре года зарегистрировал более 1300 сейсмических событий.

Три категории марсианских толчков

Изучив четверть тысячи наиболее четких записей, планетологи разбили их на три группы:

Тектонические (81 событие): Очаги большинства из них находятся в районе разломов Cerberus Fossae. Предполагается, что эти процессы вызваны давление восходящего мантийного плюма на кору.

Ударные (70 событий): Это следы падения астероидов и метеоритов. После таких толчков орбитальные станции неоднократно находили на поверхности новые кратеры диаметром от нескольких метров до десятков метров.

Аномальные (99 событий): Именно эта группа вызвала наибольший резонанс в научном сообществе.

В чем заключается аномалия?

Необъяснимые 99 марсотрясений демонстрируют необычно низкое соотношение поперечных и продольных волн. Сейсмический профиль этих сигналов абсолютно не похож ни на последствия ударов космических тел, ни на привычное смещение тектонических плит.

Дополнительной загадкой стало то, что пик активности этих толчков приходится на летние месяцы.

Главные гипотезы

Ученые выдвинули несколько предположений о природе странных вибраций:

Перемещение жидких масс: Колебания могут возникать из-за движения флюидов (жидкостей) в глубоких слоях марсианской коры.

Сезонное таяние льда: Усиление активности летом намекает на то, что под поверхностью планеты на небольшой глубине может происходить подтаивание льда, вызывающее подвижки грунта.

Тем не менее, авторы работы подчеркивают, что пока это лишь гипотезы. Зафиксированные сигналы официально подтверждают существование совершенно нового типа сейсмичности на Марсе, разгадывать природу которого астрофизикам еще только предстоит.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com