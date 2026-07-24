«Врач не спал больше суток и сейчас ставит вам диагноз»1
- 24.07.2026, 15:11
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Почему абитуриенты не идут в медвузы?
Пользователь Threads под ником konstantyn_niescierowicz рассказал об условиях работы во многих поликлиниках и больницах Беларуси.
«Ваш врач не спал больше суток и сейчас ставит вам диагноз, — пишет он. — Почти половина беларусских медиков регулярно работает больше 24 часов подряд, хотя такие смены прямо запрещены Трудовым кодексом. В среднем врачи работают 55 часов в неделю. 68% не удовлетворены условиями труда. Вас еще удивляет почему абитуриенты в этом году расхотели идти в медвузы?»
Некоторые пользователи сразу поправили автора поста, сказав, что им, как врачам, приходиться работать до 80 часов в неделю. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:
— 55 часов в неделю? Где столько работают, возьмите меня. 80 минимум
— И отработочка пять лет. Сейчас узбеками займут места.
— Мы то ладно, протянем и с дежурствами. Пациентрв жалко, которым мы с рассеянным от недосыпа и усталости диагнозы ставим и лечение назначаем.
— Какое счастье что я после медвуза в Беларуси уехал за границу.
— 320 часов в месяц – главное, что выжил.