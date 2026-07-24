СМИ узнали дату встречи Зеленского и Трампа в Вашингтоне

СМИ узнали дату встречи Зеленского и Трампа в Вашингтоне1
- 24.07.2026, 15:34
Информацию подтвердили дипломатические источники.
Встреча президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским состоится во вторник, 28 июля, в Вашингтоне.
Об этом сообщил корреспондент RFE/RL Алекс Рауфоглу.
Как отметил Рауфоглу, информацию о встрече Зеленского и Трампа 28 июля ему подтвердили дипломатические источники.
«Эта встреча является важным событием в сфере дипломатии. Недавно лидеры двух стран встречались во Франции и в Турции», – отметил он.
При этом журналист напомнил, что 23 июля спросил госсекретаря США Марко Рубио о возможности такой встречи.
«На самом деле мы виделись с ними (украинцами. – Ред.) две недели назад в Турции. Я бы сказал, что мы, пожалуй, встречались с украинской стороной гораздо чаще, чем с российской, и я уверен, что мы встретимся снова в будущем, когда представится возможность», – ответил Рубио.
Ранее «Суспільне» сообщало, что Зеленский рассматривает возможность совершить дипломатическую поездку в США в июле.
Отмечалось, что визит предусматривает участие в похоронах сенатора Линдси Грэма и двустороннюю встречу с Трампом в рамках продолжения мирных переговоров по урегулированию войны между Украиной и Россией.
Также стоит отметить, что сам Зеленский недавно заявил, что новый раунд трехсторонних переговоров в формате Украина – США – РФ для обсуждения прекращения войны должен состояться до осени.