СМИ узнали дату встречи Зеленского и Трампа в Вашингтоне 1 24.07.2026, 15:34

Фото: Getty Images

Информацию подтвердили дипломатические источники.

Встреча президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским состоится во вторник, 28 июля, в Вашингтоне.

Об этом сообщил корреспондент RFE/RL Алекс Рауфоглу.

Как отметил Рауфоглу, информацию о встрече Зеленского и Трампа 28 июля ему подтвердили дипломатические источники.

«Эта встреча является важным событием в сфере дипломатии. Недавно лидеры двух стран встречались во Франции и в Турции», – отметил он.

При этом журналист напомнил, что 23 июля спросил госсекретаря США Марко Рубио о возможности такой встречи.

«На самом деле мы виделись с ними (украинцами. – Ред.) две недели назад в Турции. Я бы сказал, что мы, пожалуй, встречались с украинской стороной гораздо чаще, чем с российской, и я уверен, что мы встретимся снова в будущем, когда представится возможность», – ответил Рубио.

Ранее «Суспільне» сообщало, что Зеленский рассматривает возможность совершить дипломатическую поездку в США в июле.

Отмечалось, что визит предусматривает участие в похоронах сенатора Линдси Грэма и двустороннюю встречу с Трампом в рамках продолжения мирных переговоров по урегулированию войны между Украиной и Россией.

Также стоит отметить, что сам Зеленский недавно заявил, что новый раунд трехсторонних переговоров в формате Украина – США – РФ для обсуждения прекращения войны должен состояться до осени.

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