«Как же это мозолит глаза лукашистам!» 1 24.07.2026, 16:15

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Почему власти набросились на соцсети.

Лукашенковский пропагандист Азаренок потребовал запретить Threads и признать соцсеть «экстремистской». Белорусы объяснили, чем это вызвано.

«Как же мозолит глаза пропагандистам Threads. Все просто, их там никто не читает, их пропаганда никому не интересна, а привычные помои не набирают ни просмотров, ни поддержки. Вот и заговорили о полном запрете платформы в Беларуси. Все по классике: не можешь победить — запрети. Ведь конкурировать идеями гораздо сложнее, чем просто нажать кнопку «заблокировать», — пишет artasok.

«Беларусский пропагандист Гришка Азаренок вчера с экранов и в своих соцсетях обматерил (буквально) Treads. При этом рупор Лукашенко нахваливал TikTok. Очевидно, это не как не связано с тем, что эта соцсеть принадлежит одному из хозяев беларусского диктатора», — пишет i.m._yan_belarus.

«Чиновники и силовики Беларуси: 1. Завести Тредс, так как это модно — напрямую общаться с людьми. 2. Напрямую пообщаться с людьми 3. Требовать запретить Тредс», пишет kirienko_alexey.

Пользователи согласились с мнениями авторов постов. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии.

— Не потянули общение.

— Просто оказалось, что тут никак не работает цензура.

— Азаренку говоришь: «Статья 1 Конституции: Беларусь — демократическое государство, Статья 33 — гарантирована свобода мнений, цензура запрещена», а он тебе в ответ: «Ты – бот». Вот и поговорили. А потом еще говорят, что диалог у нас не конструктивный.

— Я вам больше скажу: их и по телевизору мало кто смотрит.

— Да, Тур пропал из тредс резко.

— Просто тут много свободных и умных людей. И власть, которая свою правоту защищает страхом тут малоэффективна.

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