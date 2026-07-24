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Новому главкому поручено вывести ВСУ из советской эпохи

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  • 24.07.2026, 16:54
Новому главкому поручено вывести ВСУ из советской эпохи

Драпатый намерен сократить бюрократию в армии.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-майора Михаила Драпатого главнокомандующим Вооруженными силами Украины, сменив на этом посту Александра Сырского. Кадровое решение стало сигналом о намерении ускорить реформу армии и окончательно отказаться от советской модели управления, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

«Отставке Сырского предшествовали протесты внутри военного сообщества и затяжные споры о темпах модернизации», — пишет издание. Дополнительное напряжение вызвал конфликт между бывшим министром обороны Михаилом Федоровым и военным руководством.

(Драпатый известен https://charter97.org/ru/news/2026/7/23/692174/) как сторонник гибкого управления и сокращения бюрократии. После удара по украинскому полигону, где погибли 12 военнослужащих, он публично взял ответственность на себя и предложил уйти в отставку. Такой поступок, по мнению наблюдателей, подчеркнул его подход к командованию и личную ответственность.

За годы войны Драпатый командовал подразделениями в Мариуполе, где организовал вывод 260 окруженных украинских военных, а в 2022 году участвовал в обороне Харькова. Среди офицеров он пользуется репутацией командира, который ценит скорость принятия решений и тесное взаимодействие с подчиненными.

Теперь новому главкому предстоит интегрировать беспилотные системы в структуру армии, сократить бумажную волокиту, ослабить чрезмерно жесткую вертикаль управления и наладить более эффективную работу с Министерством обороны. Сторонники Драпатого считают, что именно он способен провести необходимые изменения, однако, сопротивление со стороны представителей старой системы может серьезно осложнить реформу.

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